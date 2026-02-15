Датският премиер: Тръмп все още има амбиции да придобие Гренландия

Датският премиер Мете Фредериксен заяви, че вярва, че президентът на САЩ Доналд Тръмп продължава да има желание да придобие Гренландия, въпреки че смекчи последните си заплахи за използване на сила, предаде АФП.

На въпрос по време на конференция по сигурността в Мюнхен дали Тръмп все още иска да притежава арктическия остров, Фредериксен отговори:

„За съжаление, мисля, че желанието е същото.“

Амбициите на Тръмп по отношение на Гренландия доведоха до рязко изостряне на напрежението между Съединените щати и Европа.

Миналия месец той отстъпи от заплахите си да завземе острова след като постигна това, което нарече „рамково“ споразумение с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Въпреки това отношенията остават обтегнати.

„Всички ни питат дали смятаме, че всичко е приключило. Не, не мислим, че е приключило,“ каза Фредериксен по време на панелна дискусия, посветена на сигурността в Арктика.

Тръмп настоява, че богатата на минерали Гренландия е от ключово значение за сигурността на САЩ и НАТО срещу Русия и Китай в условията на топящ се Арктически регион, където големите сили се борят за стратегическо надмощие.

Фредериксен и гренландският ѝ колега Йенс-Фредерик Нилсен определиха натиска върху населението на острова като „неприемлив“. Нилсен обаче посочи, че са предприети „някои стъпки в правилната посока“.

Създадена е съвместна работна група между САЩ, Дания и Гренландия, която да обсъди опасенията на Вашингтон относно сигурността в Арктика, но подробности не са оповестени публично.

„Вече имаме работна група, което е добре. Ще се опитаме да видим дали можем да намерим решение… Но, разбира се, има червени линии, които няма да бъдат преминавани. И ще се придържаме към нашата стратегия,“ подчерта Фредериксен.

Изявленията бяха направени след 15-минутна среща на 13 февруари между Фредериксен, Нилсен и държавния секретар на САЩ Марко Рубио в рамките на форума по сигурността, която датският премиер впоследствие определи като „конструктивна“.