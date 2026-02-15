НА ЖИВО
          Делян Добрев напуска ГЕРБ след години на политическа кариера в партията

          Дългогодишният народен представител и бивш министър на икономиката, енергетиката и туризма Делян Добрев напуска ГЕРБ след важни позиции в парламента и правителството.

          15 февруари 2026 | 00:38 1014
          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Председателят на Комисията по бюджет и финанси в последното Народно събрание Делян Добрев напуска ГЕРБ. Това научи bTV по неофициална информация. Все още новината не е потвърдена лично от него.

          Делян Добрев е български икономист и политик от ГЕРБ, дългогодишен народен представител и бивш министър на икономиката, енергетиката и туризма в правителството на Бойко Борисов (2012–2013).

          Той е избран за народен представител за първи път в 41‑ото Народно събрание през 2009 г. като член на ГЕРБ и оттогава последователно е бил част от парламентарната група на партията.

          Добрев има образование по икономика в САЩ и България и специализации в Лондон, работил е в консултантски компании и европейски проекти.

          През годините е заемал ключови позиции в парламента, включително председател на Комисията по енергетика и член на Комисията по бюджет и финанси. През 2017 г. беше замесен в скандала „Кумгейт“, но в последствие продължи политическата си кариера. През 2024 г. беше номиниран за министър на енергетиката в проектокабинета на ГЕРБ-СДС.

