      неделя, 15.02.26
          Делян Добрев: „Оставам в партията и ще продължа да помагам“

          Депутатът на ГЕРБ отрече слуховете за напускането си на партията

          15 февруари 2026 | 16:19 00
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Делян Добрев обяви, че слуховете за напускането му от ГЕРБ не отговарят на истината. Той потвърди това с публикация в официалния си профил във Facebook.

          Оставам в партията и ще продължа да помагам на всеки един от вас с каквото мога и ще бъда до всеки един така, както вие сте били винаги до мен в последните 20+ години“, написа депутатът.

          Очаква се потвърждение за напускането на Делян Добрев от ГЕРБ и Народното събрание

          Няма нищо вярно в това, което излиза в публичното пространство. Скъпи неприятели, Не бързайте да се радвате! И до нови срещи!“, завършва Добрев в своето изявление.

          По-рано днес Костадин Ангелов съобщи, че няма информация за оставката на Делян Добрев, а Деница Сачева написа в социалната мрежа: „Никога не си тръгвам, когато е трудно“.

          Политика

          Володимир Зеленски получи награда на Мюнхенската конференция по сигурността

          Дамяна Караджова -
          Президентът на Украйна настоява за дългосрочни гаранции за сигурност, за да подпише мирно споразумение
          Политика

          Голяма гръцка делегация на визита в София за засилване на партньорствата

          Дамяна Караджова -
          Делегацията, водена от заместник-министър Гюлекас, ще обсъди възможности за сътрудничество в бизнес, образование и туризъм
          Общество

          Жители на квартал в Добрич блокираха пътя за Силистра

          Дамяна Караджова -
          Жителите на квартал "Рилци" блокираха пътя, настоявайки за възстановяване на пътната настилка
