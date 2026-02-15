Делян Добрев: „Оставам в партията и ще продължа да помагам“

Делян Добрев обяви, че слуховете за напускането му от ГЕРБ не отговарят на истината. Той потвърди това с публикация в официалния си профил във Facebook.

„Оставам в партията и ще продължа да помагам на всеки един от вас с каквото мога и ще бъда до всеки един така, както вие сте били винаги до мен в последните 20+ години“, написа депутатът.

„Няма нищо вярно в това, което излиза в публичното пространство. Скъпи неприятели, Не бързайте да се радвате! И до нови срещи!“, завършва Добрев в своето изявление.

По-рано днес Костадин Ангелов съобщи, че няма информация за оставката на Делян Добрев, а Деница Сачева написа в социалната мрежа: „Никога не си тръгвам, когато е трудно“.