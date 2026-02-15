Разговорите между лидерите на ЕС и Володимир Зеленски за финансирането на Украйна, проведени в събота в Германия, са се провалили, съобщава Der Spiegel.

„Европейците не успяха да намерят решение на проблемите с финансирането. На среща между поддръжниците на Украйна и президента Зеленски в кулоарите на конференцията в Мюнхен, предложението на Берлин да се използват над 90 милиарда евро от замразени руски активи за по-нататъшни покупки на оръжие от САЩ <…> се провали“, се казва в статията.

Според германското списание това се е случило в изключително уязвим момент за Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), когато боеприпасите са на изчерпване.

„Това е едно от най-лошите неща, които един лидер на държава може да чуе по време на конфликт: когато командирът на ВВС каже, че противовъздушните оръдия са празни“, цитира се изказването на Зеленски на конференцията.

Според изданието проблемите на фронта са принудили Зеленски да промени реториката си към европейските си партньори, които той критикува на форума в Давос. Мюнхенската конференция по сигурността се провежда от 13 до 15 февруари.

През последните няколко години Украйна отчита рекорден бюджетен дефицит, надявайки се да го покрие със западна помощ, която постепенно намалява. Тазгодишният бюджет беше приет с дефицит от 1,9 трилиона гривни (45 милиарда щатски долара).

Както заяви депутатът от Върховната рада Дмитро Разумков, още през февруари може да няма достатъчно пари, включително за заплати и оръжия на украинските военни.