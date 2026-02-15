Десет от Локомотив (Пловдив) измъкнаха точка от Черно море

Локомотив (Пловдив) стигна геройски до точката срещу Черно море. Мачът от 21-ия кръг на efbet Лига на „Лаута“ завърши 1:1, след като новото попълнение на „смърфовете“ Жоел Цварц се разписа в 90-ата минута.

- Реклама -

Още в 24-ата домакините останаха с 10 човека на терена заради червен картон на Севи Идриз. Георги Лазаров даде преднина на варненци в 61-ата минута, но в крайна сметка „моряците“ на Илиан Илиев изпуснаха победата. По този начин Черно море не можа да се изравни по точки с ЦСКА, който вчера надви с 2:0 ЦСКА 1948 в Бистрица и събра 37 т. Тимът на Илиан Илиев е пети с 35 т., а Локо (Пд) е шести с 33 т.