      неделя, 15.02.26
          Баскетбол

          Деймиън Лилард стана третият трикратен победител в конкурса по тройки

          "Мача на звездите" в НБА е тази вечер, като срещата ще бъде с изцяло нов формат

          15 февруари 2026 | 10:58 70
          Снимка: БГНЕС
          Деймиън Лилард, който този сезон е в лазарета заради скъсан ахилес, демонстрира класата си в конкурса по тройки, част от Звездния уикенд в НБА. Гардът, с екип на Портланд Трейл Блейзърс, отбеляза 56 точки в рамките на два кръга, за да спечели състезанието за трети път в последните четири години.

          В последната част той завърши с 29 пункта, изпреварвайки Девин Букър (Финикс Сънс), който съумя да запише 27 на сметката си. Лилард реализира 21 от 27-те си опита зад арката.

          Така Деймиън се присъедини към легендите Лари Бърд и Крейг Ходжис като единствените трикратни победители в надпреварата.

          Новобранецът на Шарлът Хорнетс Кон Нупел се нареди трети.

          Крилото на Маями Хийт Кешад Джонсън пък стана победител в конкурса по забивки. Той изпревари новобранеца на Сан Антонио Спърс Картър Брайънт.

          „Мача на звездите“ в НБА е тази вечер, като ще бъде с изцяло нов формат.

