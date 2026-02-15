НА ЖИВО
          НачалоЕвропа

          ЕС попари Украйна за конкретна дата на присъединяване към блока

          15 февруари 2026 | 15:35 340
          Европейските правителства не са готови да предоставят на Украйна конкретна дата за влизане в Европейския съюз, въпреки настойчивите призиви на Киев. Това заяви върховният представител на ЕС за външните работи и политиката на сигурност Кая Калас, цитирана от Reuters.

          „Имам чувството, че държавите-членки не са готови да дадат конкретна дата. Предстои още много работа“, заяви Калас по време на речта си на Мюнхенската конференция по сигурността.

          Както отбелязва Reuters, присъединяването на Украйна към ЕС през 2027 г. беше включено в 20-точковия мирен план, по който САЩ, Украйна и ЕС работят през последните месеци. Много европейски столици обаче смятат тази дата за напълно нереалистична, разглеждайки присъединяването към ЕС като дългосрочен процес, в който напредъкът се основава на постиженията на страната кандидат в адаптирането към стандартите на ЕС.

          Латвийският президент Едгарс Ринкевич се съгласи с мнението на Калас.

          „Да, разбираме, че се нуждаем от Украйна в Европейския съюз и да, когато говоря с много държавни глави, получавам впечатлението, че няма желание да се приеме дата“, поясни той.

          Същевременно Ринкевич отбеляза, че докато войната не приключи, Украйна не може да се присъедини към ЕС и че все още не вижда Русия готова за мир.

