Европейските лидери на Мюнхенската конференция: Тръмп, трансатлантическите отношения и бъдещето на съюза с ЕС

Европейските лидери вече не заобикалят темата „Тръмп“. Това стана ясно още в първия ден на Мюнхенската конференция по сигурността през 2026 г., където основният тон бе зададен от тревожните оценки за разпада на следвоенния световен ред и задълбочаващото се напрежение в трансатлантическите отношения, се казва в анализ на „Форин Полиси“.

- Реклама -

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че световният ред, основан на правила, „вече не съществува“ и че между Европа и Съединените щати се е отворила „дълбока пропаст“. В същото време той подчерта взаимната зависимост между двете страни на Атлантика. „В ерата на съперничество между великите сили дори Съединените щати няма да бъдат достатъчно силни, за да действат сами,“ каза Мерц и добави:

„Членството в НАТО не е само конкурентно предимство за Европа. То е и предимство за САЩ, затова нека заедно възстановим доверието.“

Подобно послание бе отправено и в отворено писмо, публикувано в навечерието на форума, подписано от всички бивши посланици на САЩ в НАТО от 1998 г. насам и почти всички бивши върховни съюзнически командири в Европа. В него се подчертава, че американското военно присъствие в Европа защитава и американските интереси, а единственият случай, когато член 5 от договора за колективна отбрана е бил задействан, е след атентатите от 11 септември в подкрепа на САЩ.

Името на Доналд Тръмп присъства десетки пъти в тазгодишния Доклад по сигурността на Мюнхен, което отразява централната му роля в дискусиите. Председателят на конференцията Волфганг Ишингер отправи директен въпрос към Вашингтон:

„Наистина ли администрацията на Тръмп вярва, че се нуждае от съюзници и партньори, и ако да – готова ли е да ги третира като такива?“

Някои европейски лидери настояха за по-голяма самостоятелност на ЕС. Финландският президент Александър Стуб иронично заяви: „Присъединете се към Европейския съюз. Това ви дава защита“, коментирайки как държавите трябва да реагират на американските мита. Той посочи новите търговски споразумения на ЕС с Индия и Меркосур като пример за диверсификация и „хеджиране на риска“.

От американска страна посланията бяха различни. Посланикът на САЩ в ООН Майк Уолц заяви, че администрацията на Тръмп „връща света от ръба на пропастта“ и защити усилията за „реформа на мултилатерализма“. По думите му САЩ твърде дълго са понасяли тежестта на неустойчиво статукво. Уолц дори раздаде шапки с надпис „Да направим ООН отново велика“ на участници в панелната дискусия.

Върховният представител на ЕС по външната политика Кая Калас му напомни, че статутът на САЩ като суперсила зависи от европейската подкрепа:

„Вие също се нуждаете от нас.“

Американски демократи, присъстващи на конференцията, изразиха сериозна тревога. Сенаторът Крис Мърфи заяви, че Тръмп е „показал среден пръст на Европа“ и предупреди, че бъдеща версия на Републиканската партия може да остане също толкова националистична и антиeвропейска.

„Демократите остават ангажирани с трансатлантическия проект. Републиканците – не, и това е реалността,“ каза той.

Мърфи допълни, че Европа трябва да „си вземе поука от случая с Гренландия“, намеквайки за твърдата реакция на европейските лидери, която според него е повлияла на поведението на Тръмп под натиска на финансовите пазари. Той предупреди срещу пренебрегването на това, което определи като „неконституционни военни провокации“ по света.

Темата за стратегическата автономия прозвуча и в разговор с Фиона Мъри, председател на Инвестиционния фонд за иновации на НАТО. Фондът инвестира в стартъпи от 24 държави членки на алианса, като засега не включва САЩ и Канада. По думите ѝ в Европа има „реална готовност за поемане на отговорност“ в областта на отбранителните технологии, но остава въпросът дали ще бъдат създадени политики, които да насърчат устойчиви инвестиции.

Мъри отбеляза и трудностите пред Европа да намали зависимостта си от китайските технологични вериги за доставки. „Правителствата ще трябва да решат дали са готови да платят цената на устойчивостта,“ посочи тя, обяснявайки, че компаниите логично избират най-евтиния и надежден доставчик – често в Китай.

Сред присъстващите в Мюнхен бяха забелязани редица водещи политически фигури, включително бившият британски премиер Тереза Мей, председателят на Европейската централна банка Кристин Лагард и генералният секретар на НАТО Марк Рюте.

Мюнхенската конференция тази година ясно показа, че трансатлантическото партньорство се намира в повратен момент, а въпросът за бъдещето на съюза между Европа и САЩ остава отворен.