      неделя, 15.02.26
          Фридрих Мерц: Европа и Германия трябва да играят ключова роля в разрешаването на войната в Украйна

          15 февруари 2026 | 13:55 470
          Европейските, и по-специално германските, власти ще играят ключова роля в разрешаването на постконфликтната ситуация в Украйна, ако Русия се съгласи на мир. Това написа германският канцлер Фридрих Мерц в статията си за Foreign Affairs.

          „Германия предостави на Украйна дипломатическа, финансова и военна подкрепа в съпротивата ѝ срещу руския империализъм, работейки с Европа. … През 2025 г. европейските съюзници от НАТО и Канада предоставиха на Украйна приблизително 40 милиарда долара помощ за сигурност, след като САЩ рязко намалиха своя принос. Германия беше най-големият донор през 2025 г. и допълнително увеличи подкрепата си през 2026 г.“, написа канцлерът.

          Мерц добави, че Германия развива своята отбранителна промишленост. „Реформата на нашата армия е в разгара си и ние ще направим Бундесвера най-силната конвенционална армия в Европа, способна да удържи позициите си, когато е необходимо“, отбеляза той.

          Според канцлера обединението и укрепването на европейския суверенитет е „най-добрият отговор“ на предизвикателствата на новата ера.

          Последвайте Евроком в Google News

          Война

          Четири руски армии настъпват срещу ВСУ на южния фронт в Украйна

          Христо Иванов -
          Твърди се, че руснаците губят ежедневно приблизително 300-350 войници и до сто единици оръжие и военна техника на този фронт.
          Война

          Бойци от ВСУ разказаха как са посрамили НАТО на учения: „партньорите явно не са готови за война“

          Христо Иванов -
          Украинските войски буквално са „разгромили“ два батальона на НАТО за половин ден.
          Война

          Руската армия е унищожила концентрация на бойци от Силите за специални операции на Украйна

          Христо Иванов -
          Удари от РСЗО „Торнадо-С“ са унищожили концентрация на личен състав на украинските сили.
          Вашият коментар
