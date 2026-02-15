Фридрих Мерц: Европа и Германия трябва да играят ключова роля в разрешаването на войната в Украйна

Европейските, и по-специално германските, власти ще играят ключова роля в разрешаването на постконфликтната ситуация в Украйна, ако Русия се съгласи на мир. Това написа германският канцлер Фридрих Мерц в статията си за Foreign Affairs.

- Реклама -

„Германия предостави на Украйна дипломатическа, финансова и военна подкрепа в съпротивата ѝ срещу руския империализъм, работейки с Европа. … През 2025 г. европейските съюзници от НАТО и Канада предоставиха на Украйна приблизително 40 милиарда долара помощ за сигурност, след като САЩ рязко намалиха своя принос. Германия беше най-големият донор през 2025 г. и допълнително увеличи подкрепата си през 2026 г.“, написа канцлерът.

Мерц добави, че Германия развива своята отбранителна промишленост. „Реформата на нашата армия е в разгара си и ние ще направим Бундесвера най-силната конвенционална армия в Европа, способна да удържи позициите си, когато е необходимо“, отбеляза той.

Според канцлера обединението и укрепването на европейския суверенитет е „най-добрият отговор“ на предизвикателствата на новата ера.