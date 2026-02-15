Голяма гръцка делегация на визита в София за засилване на партньорствата

На 16 и 17 февруари страната ни ще бъде посетена от заместник-министъра на вътрешните работи на Гърция, Константинос Гюлекас. Той ще е начело на голяма делегация, включваща над 60 души, представляващи бизнеса, администрацията и научните среди от Македония и Тракия. Визитата се осъществява в рамките на обиколка на балканските страни.

През първия ден ще се проведат паралелно отделни тематични срещи между гръцките и съответните български организации. Вторият ден от визитата ще бъде посветен на разговори с представители на гръцката общност, живееща и развиваща дейност в България.