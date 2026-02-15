НА ЖИВО
          Голяма гръцка делегация на визита в София за засилване на партньорствата

          Делегацията, водена от заместник-министър Гюлекас, ще обсъди възможности за сътрудничество в бизнес, образование и туризъм

          15 февруари 2026 | 16:01 220
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          На 16 и 17 февруари страната ни ще бъде посетена от заместник-министъра на вътрешните работи на Гърция, Константинос Гюлекас. Той ще е начело на голяма делегация, включваща над 60 души, представляващи бизнеса, администрацията и научните среди от Македония и Тракия. Визитата се осъществява в рамките на обиколка на балканските страни.

          През първия ден ще се проведат паралелно отделни тематични срещи между гръцките и съответните български организации. Вторият ден от визитата ще бъде посветен на разговори с представители на гръцката общност, живееща и развиваща дейност в България.

          Целта на нашето посещение е да подчертаем възможностите и перспективите, които Македония и Тракия предлагат в различни сектори – бизнес, образование, туризъм и др. Чрез създаването на допълнителни канали за комуникация, с култивиране и развитие на нови полезни взаимодействия и партньорства, както и на подписване на съответните споразумения и меморандуми между гръцките и българските институции и организации“, заяви заместник-министър Гюлекас.

