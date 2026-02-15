НА ЖИВО
Search Suggestions
      неделя, 15.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          Гроздан Караджов: Новите влакове ще тръгнат през април, започва важната железопътна реформа

          Вицепремиерът в оставка очерта стратегическите стъпки за подобряване на железопътния транспорт и коментира трагедията в хижа „Петрохан”

          15 февруари 2026 | 10:16 190
          Снимка:БГНЕС
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          В ефира на предаването „Събуди се” вицепремиерът и министър на транспорта в оставка Гроздан Караджов представи пътната карта за модернизацията на българските железници. Той сподели, че първите осезаеми промени ще започнат през пролетта на тази година, а крайната цел е превръщането на влаковете в предпочитан и точен транспорт до 2029 г.

          „До края на лятото ще имаме 34 нови влака, които ще тръгнат по основните дестинации в страната.”

          - Реклама -
            
            

          Обновяването на подвижния състав ще включва общо 60 нови влака и се очаква да бъде завършено до юни 2027 г. Караджов посочи, че за да бъдат влаковете точни и бързи, трябва да приключат мащабните ремонти по над 40 участъка от железопътната мрежа, които се очаква да завършат до 2029 г.

          „Реформата, която започнахме с подписването на новите договори за обществена услуга, предвижда субсидията да нарасне до 9 евро през 2027 г. – това е увеличение с 50%,” обясни Караджов.

          По отношение на цените на билетите той увери, че контролът остава в министерството и, че цената няма да се вдига рязко.

          Караджов подписва договорите за пътническите ЖП превози Караджов подписва договорите за пътническите ЖП превози

          „Цената на билетчето няма да се вдига рязко. Министърът е този, който има последната дума,” допълни той.

          Що се отнася до „Български пощи“, министърът в оставка даде висока оценка за справянето с процеса по обмяна на валута. До момента през пощенските клонове са преминали над 186 милиона лева, а обслужените граждани са над 133 000.

          „Пощите се оказаха войници. Справиха се без нито един сериозен проблем в общо 2300 станции,” посочи Караджов.

          Случаят „Петрохан”

          Запитан за трагедията в хижа „Петрохан”, Караджов изрази потрес от случилото се и постави въпроса как е било допуснато частна структура да изпълнява „паравоенни функции”, и как на един човек са били издадени разрешителни за толкова голям брой оръжия.

          „Това за мен е просто необяснимо и се надявам институциите да извадят цялата информация,” заяви той.

          Гроздан Караджов сподели, че очаква оценката за работата му да бъде поставена от хората и подчерта, че заложените промени ще направят професията на железничаря по-привлекателна и ще доведат до 25% увеличение на заплатите в сектора.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Зеленски: САЩ предложиха гаранции за сигурност за 15 години, но Украйна иска повече

          Христо Иванов -
          По думите му, Украйна работи с всички партньори по гаранциите за сигурност.
          Общество

          Шести блок на АЕЦ „Козлодуй” ще бъде спрян

          Дамяна Караджова -
          От атомната електроцентрала уверяват, че няма да има отделяне на замърсяващи вещества в околната среда
          Война

          Хилъри Клинтън: Позицията на Тръмп за Украйна е позор за САЩ

          Христо Иванов -
          Клинтън добави, че Украйна в момента се бори за демокрация и западни ценности, губейки хиляди хора.
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions