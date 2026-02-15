Гроздан Караджов: Новите влакове ще тръгнат през април, започва важната железопътна реформа

В ефира на предаването „Събуди се” вицепремиерът и министър на транспорта в оставка Гроздан Караджов представи пътната карта за модернизацията на българските железници. Той сподели, че първите осезаеми промени ще започнат през пролетта на тази година, а крайната цел е превръщането на влаковете в предпочитан и точен транспорт до 2029 г.

„До края на лятото ще имаме 34 нови влака, които ще тръгнат по основните дестинации в страната.” - Реклама -

Обновяването на подвижния състав ще включва общо 60 нови влака и се очаква да бъде завършено до юни 2027 г. Караджов посочи, че за да бъдат влаковете точни и бързи, трябва да приключат мащабните ремонти по над 40 участъка от железопътната мрежа, които се очаква да завършат до 2029 г.

„Реформата, която започнахме с подписването на новите договори за обществена услуга, предвижда субсидията да нарасне до 9 евро през 2027 г. – това е увеличение с 50%,” обясни Караджов.

По отношение на цените на билетите той увери, че контролът остава в министерството и, че цената няма да се вдига рязко.

„Цената на билетчето няма да се вдига рязко. Министърът е този, който има последната дума,” допълни той.

Що се отнася до „Български пощи“, министърът в оставка даде висока оценка за справянето с процеса по обмяна на валута. До момента през пощенските клонове са преминали над 186 милиона лева, а обслужените граждани са над 133 000.

„Пощите се оказаха войници. Справиха се без нито един сериозен проблем в общо 2300 станции,” посочи Караджов.

Случаят „Петрохан”

Запитан за трагедията в хижа „Петрохан”, Караджов изрази потрес от случилото се и постави въпроса как е било допуснато частна структура да изпълнява „паравоенни функции”, и как на един човек са били издадени разрешителни за толкова голям брой оръжия.

„Това за мен е просто необяснимо и се надявам институциите да извадят цялата информация,” заяви той.

Гроздан Караджов сподели, че очаква оценката за работата му да бъде поставена от хората и подчерта, че заложените промени ще направят професията на железничаря по-привлекателна и ще доведат до 25% увеличение на заплатите в сектора.