Гроздан Караджов: Новите влакове ще тръгнат през април, започва важната железопътна реформа

В ефира на предаването „Събуди се” вицепремиерът и министър на транспорта в оставка Гроздан Караджов представи пътната карта за модернизацията на българските железници. Той сподели, че първите осезаеми промени ще започнат през пролетта на тази година, а крайната цел е превръщането на влаковете в предпочитан и точен транспорт до 2029 г.
Обновяването на подвижния състав ще включва общо 60 нови влака и се очаква да бъде завършено до юни 2027 г. Караджов посочи, че за да бъдат влаковете точни и бързи, трябва да приключат мащабните ремонти по над 40 участъка от железопътната мрежа, които се очаква да завършат до 2029 г.
По отношение на цените на билетите той увери, че контролът остава в министерството и, че цената няма да се вдига рязко.
Що се отнася до „Български пощи“, министърът в оставка даде висока оценка за справянето с процеса по обмяна на валута. До момента през пощенските клонове са преминали над 186 милиона лева, а обслужените граждани са над 133 000.
Случаят „Петрохан”
Запитан за трагедията в хижа „Петрохан”, Караджов изрази потрес от случилото се и постави въпроса как е било допуснато частна структура да изпълнява „паравоенни функции”, и как на един човек са били издадени разрешителни за толкова голям брой оръжия.
Гроздан Караджов сподели, че очаква оценката за работата му да бъде поставена от хората и подчерта, че заложените промени ще направят професията на железничаря по-привлекателна и ще доведат до 25% увеличение на заплатите в сектора.