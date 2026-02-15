НА ЖИВО
          Херо: Днес бяхме тотално надиграни

          “Канарчетата” бяха надиграни и отстъпиха с 0:3 като гости

          15 февруари 2026 | 19:28
          Старши треньорът на Ботев (Пловдив) Димитър Димитров говори след загубата на своя тим от Левски. “Канарчетата” бяха надиграни и отстъпиха с 0:3 като гости.

          “Спечели Левски заслужено. Надигра ни. Нямаше и помен от нашите игри. Тогава контролирахме топката, създадохме положения, докато днес бяхме надиграни. Не искам да се оправдавам, че са изморени, че сме почивали 1 ден по-малко. Затова направих промени, но явно това ни е нивото. Ако искаме да се сравняваме с Левски, с Лудогорец, трябва да вдигнем нивото.

          Търсих по-свежи хора. Тошко е на 33 години, игра няколко мача подред, трябваше да му дам почивка. Дадоха възможност на други хора да се докажат, които искат да играят. В днешния мач не успях да го видя това. Разочароване съм като цяло.

          Знам какви са проблемите ни, знам че е тежък период. Трябва да излезем от тази дупка. Защо да не излезем от дупката именно срещу Лудогорец. Няма да изглеждаме по този начин”, заяви Херо.

