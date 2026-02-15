Хилъри Клинтън: Позицията на Тръмп за Украйна е позор за САЩ

Хилари Клинтън, бивш държавен секретар на САЩ и опонент на Доналд Тръмп на президентските избори през 2016 г., критикува позицията на настоящата администрация относно войната в Украйна.

„Мисля, че позицията на администрацията на Тръмп относно Украйна е позор. Опитът да се принуди Украйна да се съгласи на сделка за капитулация с Путин е позорен. Мисля, че усилията, които Путин и Тръмп полагат, за да се възползват от страданията и смъртта на украинския народ, са историческа грешка и корупция от най-висок порядък“, подчерта тя по време на дискусия в кулоарите на Мюнхенската конференция за сигурност.

Клинтън добави, че Украйна в момента се бори за демокрация и западни ценности, губейки хиляди хора. А настоящата война се води заради „манията на един човек“ за контролиране на украинците, заяви тя, очевидно визирайки руския президент Владимир Путин.

Според Клинтън настоящият президент на САЩ или не разбира мащаба на украинските страдания, или просто не го е грижа.

Тя също така обвини Тръмп, че подкопава единството на Запада и международните ангажименти. По думите й, той е предал Запада, устава на НАТО и човешките ценности.