      неделя, 15.02.26
          НачалоВойна

          Хилъри Клинтън: Позицията на Тръмп за Украйна е позор за САЩ

          15 февруари 2026 | 10:00 130
          Хилари Клинтън, бивш държавен секретар на САЩ и опонент на Доналд Тръмп на президентските избори през 2016 г., критикува позицията на настоящата администрация относно войната в Украйна.

          „Мисля, че позицията на администрацията на Тръмп относно Украйна е позор. Опитът да се принуди Украйна да се съгласи на сделка за капитулация с Путин е позорен. Мисля, че усилията, които Путин и Тръмп полагат, за да се възползват от страданията и смъртта на украинския народ, са историческа грешка и корупция от най-висок порядък“, подчерта тя по време на дискусия в кулоарите на Мюнхенската конференция за сигурност.

          Клинтън добави, че Украйна в момента се бори за демокрация и западни ценности, губейки хиляди хора. А настоящата война се води заради „манията на един човек“ за контролиране на украинците, заяви тя, очевидно визирайки руския президент Владимир Путин.

          Според Клинтън настоящият президент на САЩ или не разбира мащаба на украинските страдания, или просто не го е грижа.

          Тя също така обвини Тръмп, че подкопава единството на Запада и международните ангажименти. По думите й, той е предал Запада, устава на НАТО и човешките ценности.

          Война

          „Азов“: Европейски войски в Украйна няма да има

          Христо Иванов -
          Жорин смята, че правилното решение е по-нататъшното реформиране и укрепване на украинската армия.
          Война

          Русия е готова да не обстрелва Украйна в деня на евентуални избори

          Христо Иванов -
          Русия е готова да обсъди със САЩ временно външно управление на Украйна под егидата на ООН.
          Война

          Русия нанесе масирана атака по Одеса: повреди на железопътната инфраструктура и пожари

          Христо Иванов -
          В града е в сила предупреждение за въздушна тревога почти цяла нощ - Русия е атакувала инфраструктура.
          Вашият коментар
