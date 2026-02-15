НА ЖИВО
          Хулио Веласкес и Левски ще борят Ботев Пловдив без Кристиан Макун

          Всички останали основни играчи на "сините" са на линия за дербито

          15 февруари 2026 | 12:34 110
          Снимка: www.facebook.com/levskiofficial
          Група от 20 футболисти определи старши треньорът на Левски Хулио Веласкес за мача от 21-ия кръг на Първа лига срещу Ботев Пловдив.

          Двубоят на стадион „Георги Аспарухов“ е в неделя, 15 февруари от 17:00 часа.

          Ето и цялата група на „сините“: Светослав Вуцов, Мартин Луков, Алдаир, Оливер Камдем, Никола Серафимов, Кристиан Димитров, Майкон, Акрам Бурас, Карлос Охене, Гашпер Търдин, Георги Костадинов, Асен Митков, Мазир Сула, Рилдо Фильо, Евертон Бала, Армстронг Око-Флекс, Карл Фабиен, Радослав Кирилов, Мустафа Сангаре, Хуан Переа.

