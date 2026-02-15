НА ЖИВО
          Хулио Веласкес: Направихме много добър мач

          Сега най-важното е да се възстановим добре и да се подготвим за него”, каза Веласкес

          15 февруари 2026 | 19:38 170
          Наставникът на Левски Хулио Веласкес бе много доволен от представянето на отбора при победата с 3:0 над Ботев (Пловдив). Специалистът е на мнение, че играчите му са направили много добър мач и е заслужил изразителния успех.

          “Мисля, че направиме много добър мач. Много съм горд с моите играчи. Беше важно да се върнем на победния път. След загубата в мача за Купата, където направихме добър мач и заслужавахме да минем в следващата фаза, сега бе много важен отговорът, който на дадем. Успяхме да наложим нашия модел за играта. В този тип мачове най-важно е да падне първия гол, за да може след това да се отворят пространства. Имахме доста чисти ситуации и преди първото попадение. Можехме да стигне и до по-изразителен резултат. Давам много висока оценка. С ЦСКА 1948 ще бъде различен мач като всеки един. Сега най-важното е да се възстановим добре и да се подготвим за него”, каза Веласкес.

