          Илхам Алиев: Карабахските сепаратисти са по-лоши от нацистките престъпници през ВСВ

          15 февруари 2026 | 13:34 580
          Карабахските сепаратисти са по-лоши от нацистките престъпници от Втората световна война. Това заяви президентът на Азербайджан Илхам Алиев в интервю пред France 24.

          „Тези хора извършиха тежки престъпления срещу човечеството. Представете си, че след Втората световна война и Нюрнбергския процес, където нацистките лидери бяха осъдени на смърт, два месеца по-късно някой се появява и започва да казва: „Моля, помилвайте ги“, заяви той.

          Алиев добави, че днешните сепаратисти са по-лоши от престъпниците от онова време.

          „Техните престъпления са по-лоши от тези, извършени от нацистите по време на Втората световна война“, добави азербайджанският президент.

          Според него не може да се говори за помилването им.

          Той отбеляза, че сепаратистите са задържани в резултат на военна операция и са изправени пред правосъдието. Алиев добави, че им са били предоставени адвокати, а процесът е бил напълно прозрачен.

          Европа

          Фридрих Мерц: Европа и Германия трябва да играят ключова роля в разрешаването на войната в Украйна

          Според канцлера обединението и укрепването на европейския суверенитет е „най-добрият отговор“ на предизвикателствата на новата ера.
          Европа

          Москва: Русия и Сърбия са свързани със здрави приятелски отношения

          Посланието е по случай Денят на държавността - национален празник на Република Сърбия.
          Свят

          Microsoft готви модели ИИ, които ще заменят повечето офис служители

          Целта на компанията е да създаде „хуманистичен суперинтелект“
