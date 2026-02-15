Илхам Алиев: Карабахските сепаратисти са по-лоши от нацистките престъпници през ВСВ

Карабахските сепаратисти са по-лоши от нацистките престъпници от Втората световна война. Това заяви президентът на Азербайджан Илхам Алиев в интервю пред France 24.

„Тези хора извършиха тежки престъпления срещу човечеството. Представете си, че след Втората световна война и Нюрнбергския процес, където нацистките лидери бяха осъдени на смърт, два месеца по-късно някой се появява и започва да казва: „Моля, помилвайте ги“, заяви той.

Алиев добави, че днешните сепаратисти са по-лоши от престъпниците от онова време.

„Техните престъпления са по-лоши от тези, извършени от нацистите по време на Втората световна война“, добави азербайджанският президент.

Според него не може да се говори за помилването им.

Той отбеляза, че сепаратистите са задържани в резултат на военна операция и са изправени пред правосъдието. Алиев добави, че им са били предоставени адвокати, а процесът е бил напълно прозрачен.