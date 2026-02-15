НА ЖИВО
Search Suggestions
      неделя, 15.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияКрими

          Ивайло Калушев разследван за интерес към ПВУ и приватизацията на „Топлофикация“

          Бележки, открити в бившата хижа "Петрохан", разкриват интересите му към религиозни практики и зелени политики.

          15 февруари 2026 | 17:22 410
          Снимка: Facebook
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Бележки, намерени в бившата хижа „Петрохан“, показват, че Ивайло Калушев е имал значителен интерес към две ключови области: Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) и приватизацията на столичната „Топлофикация“. Документите, които разследващите са приложили като веществени доказателства, разкриват подробности за дейността му.

          - Реклама -
            
            

          Едни от записките се фокусират върху религиозни практики, които Калушев е следвал, както и върху изграждането на култ към него от страна на другите членове на групата, с която е бил свързан. Тези данни хвърлят нова светлина върху интересите и влиянието му.

          Росен Йорданов: Ивайло Калушев е професионален прелъстител и педофил Росен Йорданов: Ивайло Калушев е професионален прелъстител и педофил

          Други бележки дават конкретни подробности за бизнес ангажиментите на Калушев, включително за приватизацията на „Топлофикация“ и за публично-частното партньорство в сферата на зелени политики, управление на отпадъци и изграждането на инсталации за преработка на битови отпадъци.

          Тези документи подчертават как Калушев е съчитал личните си интереси с обществените и политическите процеси в страната, като изразява интерес и участие в различни икономически и екологични инициативи.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Делян Добрев: „Оставам в партията и ще продължа да помагам“

          Дамяна Караджова -
          Депутатът на ГЕРБ отрече слуховете за напускането си на партията
          Политика

          Голяма гръцка делегация на визита в София за засилване на партньорствата

          Дамяна Караджова -
          Делегацията, водена от заместник-министър Гюлекас, ще обсъди възможности за сътрудничество в бизнес, образование и туризъм
          Общество

          Жители на квартал в Добрич блокираха пътя за Силистра

          Дамяна Караджова -
          Жителите на квартал "Рилци" блокираха пътя, настоявайки за възстановяване на пътната настилка
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions