Ивайло Калушев разследван за интерес към ПВУ и приватизацията на „Топлофикация“

Бележки, намерени в бившата хижа „Петрохан“, показват, че Ивайло Калушев е имал значителен интерес към две ключови области: Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) и приватизацията на столичната „Топлофикация“. Документите, които разследващите са приложили като веществени доказателства, разкриват подробности за дейността му.

Едни от записките се фокусират върху религиозни практики, които Калушев е следвал, както и върху изграждането на култ към него от страна на другите членове на групата, с която е бил свързан. Тези данни хвърлят нова светлина върху интересите и влиянието му.

Други бележки дават конкретни подробности за бизнес ангажиментите на Калушев, включително за приватизацията на „Топлофикация“ и за публично-частното партньорство в сферата на зелени политики, управление на отпадъци и изграждането на инсталации за преработка на битови отпадъци.

Тези документи подчертават как Калушев е съчитал личните си интереси с обществените и политическите процеси в страната, като изразява интерес и участие в различни икономически и екологични инициативи.