Ивайло Мирчев: Какъв родител ще изпрати детето си за две седмици с шестима мъже в хижа?

Депутатът от „Да, България” и представител на ПП-ДБ Ивайло Мирчев заяви, че трагедията „Петрохан – Околчица” е била използвана за политическа атака, като подчерта, че данните, предоставени в Народното събрание, не се различавали от вече известната медийна информация.
Той посочи, че въпреки получените данни, службите не са изпълнили своите задължения да разкрият пълната информация по случая, а самата информация е била прикрита. Мирчев разказа как е задавал въпроси на ръководителя на ДАНС по време на изслушване в Народното събрание относно възможната вербовка на членове на групата, но отговорът бил, че не може да отговори в открито заседание.
Мирчев подчерта, че е изключително важно да се разбере дали има и други подобни случаи в страната, и предупреди, че ако се потвърдят твърденията, особено за педофилия, това ще бъде сериозно престъпление.
Той изрази загриженост относно състоянието на обществото, ако такова поведение бъде възприето като нормално.