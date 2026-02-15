Ивайло Мирчев: Какъв родител ще изпрати детето си за две седмици с шестима мъже в хижа?

Депутатът от „Да, България” и представител на ПП-ДБ Ивайло Мирчев заяви, че трагедията „Петрохан – Околчица” е била използвана за политическа атака, като подчерта, че данните, предоставени в Народното събрание, не се различавали от вече известната медийна информация.

„Темата беше използвана за политическа атака по отвратителен начин", заяви Мирчев в предаването „Офанзива с Любо Огнянов".

Той посочи, че въпреки получените данни, службите не са изпълнили своите задължения да разкрият пълната информация по случая, а самата информация е била прикрита. Мирчев разказа как е задавал въпроси на ръководителя на ДАНС по време на изслушване в Народното събрание относно възможната вербовка на членове на групата, но отговорът бил, че не може да отговори в открито заседание.

„Хубаво е да изчакаме институциите да си свършат работата, защото службите не си я свършиха.“ – Ивайло Мирчев

Мирчев подчерта, че е изключително важно да се разбере дали има и други подобни случаи в страната, и предупреди, че ако се потвърдят твърденията, особено за педофилия, това ще бъде сериозно престъпление.

„Не мога да разбера на кой родител ще му хрумне да изпрати детето си за две седмици с шестима мъже в хижа.“ – Ивайло Мирчев

Той изрази загриженост относно състоянието на обществото, ако такова поведение бъде възприето като нормално.