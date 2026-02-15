НА ЖИВО
          НачалоБългарияПолитика

          Ивайло Мирчев: Какъв родител ще изпрати детето си за две седмици с шестима мъже в хижа?

          Депутатът от ПП-ДБ настоява за разкриване на пълната информация по случая и предупреждава за възможни други клетки в страната

          15 февруари 2026 | 12:24 1336
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Депутатът от „Да, България” и представител на ПП-ДБ Ивайло Мирчев заяви, че трагедията „Петрохан – Околчица” е била използвана за политическа атака, като подчерта, че данните, предоставени в Народното събрание, не се различавали от вече известната медийна информация.

          „Темата беше използвана за политическа атака по отвратителен начин“, заяви Мирчев в предаването „Офанзива с Любо Огнянов”.

          Той посочи, че въпреки получените данни, службите не са изпълнили своите задължения да разкрият пълната информация по случая, а самата информация е била прикрита. Мирчев разказа как е задавал въпроси на ръководителя на ДАНС по време на изслушване в Народното събрание относно възможната вербовка на членове на групата, но отговорът бил, че не може да отговори в открито заседание.

          Атанас Атанасов: Андрей Гюров трябва спешно да свика заседание по сигурността за случая „Петрохан” Атанас Атанасов: Андрей Гюров трябва спешно да свика заседание по сигурността за случая „Петрохан”

          „Хубаво е да изчакаме институциите да си свършат работата, защото службите не си я свършиха.“ – Ивайло Мирчев

          Мирчев подчерта, че е изключително важно да се разбере дали има и други подобни случаи в страната, и предупреди, че ако се потвърдят твърденията, особено за педофилия, това ще бъде сериозно престъпление.

          „Не мога да разбера на кой родител ще му хрумне да изпрати детето си за две седмици с шестима мъже в хижа.“ – Ивайло Мирчев

          Той изрази загриженост относно състоянието на обществото, ако такова поведение бъде възприето като нормално.

