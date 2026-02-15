НА ЖИВО
      неделя, 15.02.26
          НачалоНаука и ТехнологииИТ

          Изкуствен интелект помага на водните спасители да предотвратят инциденти

          15 февруари 2026 | 15:57 90
          Михаил Георгиев
          Михаил Георгиев
          Михаил Георгиев
          Михаил Георгиев

          През 2026 г. системите с изкуствен интелект навлизат все по-активно в плувните комплекси като допълнителна мярка за сигурност, съобщават от Royal Life Saving. Технологията анализира видеопотока от камерите в реално време и следи колко дълго плувците остават под водата, за да идентифицира потенциален риск от удавяне.

          При засичане на критична ситуация системата изпраща незабавен сигнал към смарт часовниците на дежурните спасители. Според данните на организацията технологията вече функционира в над 100 водни центъра в Австралия и е помогнала за спасяването на поне два човешки живота – при инциденти в Пърт и в Нов Южен Уелс.

          Въвеждането на иновацията съвпада с тревожна статистика. От Royal Life Saving отчитат над 350 случая на удавяне през изминалата година, което е с 27% над средната стойност за последното десетилетие.

          Въпреки ползите, експерти предупреждават, че разчитането на техниката може да създаде фалшиво усещане за сигурност. Представителят на организацията Хюстън посочи, че вече е внедрен обучителен модул за работа с новите системи. Целта не е замяна на човешкия фактор, а осигуряване на допълнително ниво на защита.

