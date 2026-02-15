НА ЖИВО
Search Suggestions
      неделя, 15.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Калин Стоянов: ПП-ДБ да започнат да дават отговори, вместо да задават въпроси

          Депутатът от „ДПС-Ново Начало” коментира обвиненията на Ивайло Мирчев по случая с оръжията в Петрохан и ситуацията около ПП-ДБ

          15 февруари 2026 | 12:17 7110
          ФБ
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Депутатът от „ДПС-Ново Начало” Калин Стоянов обвини партия „Продължаваме Промяната – Демократична България” (ПП-ДБ), че вместо да задават въпроси, трябва да започнат да дават отговори. Във Facebook той коментира поредните обвинения от страна на Ивайло Мирчев, който свърза името му с случая със загиналите в района на Петрохан, като направи неверни твърдения по темата с оръжията.

          „Вчера отново станахме свидетели на поредните внушения на неистини от един от редовно присъстващите и облъчващи от екрана представители на партията, подкрепяща педофилски секти в България – Ивайло Мирчев.” – Калин Стоянов

          - Реклама -
            
            

          Той подчерта, че разрешителното за 16 оръжия, открити на едно от лицата в района на Петрохан, е издадено по времето на Бойко Рашков като министър на вътрешните работи, като подписът е на началника на Районното управление в Монтана, който е близък приятел на областния координатор на ПП за Монтана, Валери Спасов.

          Калин Стоянов: Лесно е да се провери дали е имало сигнал по случая „Петрохан“ Калин Стоянов: Лесно е да се провери дали е имало сигнал по случая „Петрохан“

          „Разрешителното за оръжията е подписано от началника на РУ – Монтана, приятел на областния координатор на „Продължаваме Промяната“ за района, по времето на Бойко Рашков като вътрешен министър.”

          Стоянов зададе въпрос къде е неговото участие в случая и защо Мирчев злонамерено се опитва да свърже името му с инцидента.

          Той акцентира и на факта, че разрешително за оръжия е издадено на името на Ивайло Калушев на 1 ноември 2021 г. за два бойни пистолета, които са открити на мястото на престъплението под връх Околчица. Стоянов настоя, че вместо да задават въпроси, ПП-ДБ трябва да започнат да дават отговори за връзките им с хора, които стоят зад съмнителни действия.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Атанас Атанасов: Трагедията край Петрохан не трябва да става част от политическа кампания

          Дамяна Караджова -
          Депутатът от БСП критикува ниското доверие към институциите и изтъква необходимостта от смяна на главния прокурор
          Политика

          Били ли са проведени консултации с политическите сили за състава на служебния кабинет?

          Дамяна Караджова -
          Въпроси около напускането на Делян Добрев и бъдещето на служебния кабинет на Андрей Гюров
          Политика

          Ивайло Мирчев: Какъв родител ще изпрати детето си за две седмици с шестима мъже в хижа?

          Дамяна Караджова -
          Депутатът от ПП-ДБ настоява за разкриване на пълната информация по случая и предупреждава за възможни други клетки в страната
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions