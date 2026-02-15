НА ЖИВО
          Война

          Карол Навроцки: Време е Полша да има ядрено оръжие

          15 февруари 2026 | 16:40
          Време е Полша да се замисли за собствено ядрено оръжие, предвид нарастващата заплаха от Русия. Това заяви президентът Карол Навроцки в интервю за полската телевизия, предава Bloomberg.

          „Голям поддръжник съм на присъединяването на Полша към ядрения проект. Ние сме страна, която е на ръба на въоръжен конфликт и знаем какво отношение има агресивната, имперска Руска федерация към Полша“, отбеляза той.

          Навроцки обаче се поколеба да каже дали Полша наистина е готова да започне работа по разработването на ядрени оръжия. Той подчерта, че Полша трябва да се придържа към международното право, когато става въпрос за въоръжения.

          В отговор на наблюдението, че Варшава е подписала Договора за неразпространение на ядрени оръжия, Навроцки отговори, че Полша „трябва да действа в определена посока, за да можем да започнем работа“.

