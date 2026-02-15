Кая Калас: Трябва да принудим Русия да направи отстъпки за Украйна

Според върховния представител на ЕС по външните работи Кая Калас, значително повече внимание трябва да се обърне на отстъпките от страна на Русия в преговорите за прекратяване на войната в Украйна, предава BILD.

- Реклама -

„Ако искаме устойчив мир, се нуждаем и от отстъпки от Русия“, заяви тя на Мюнхенската конференция по сигурност.

В същото време, отбеляза Калас, Европа има много възможности да участва във вземането на решения. Например, перспективата за отмяна на санкциите срещу Русия и съдбата на замразените руски активи биха могли да бъдат европейски лост за влияние.