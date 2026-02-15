НА ЖИВО
          НачалоВойна

          Кая Калас: Трябва да принудим Русия да направи отстъпки за Украйна

          15 февруари 2026 | 17:11
          Според върховния представител на ЕС по външните работи Кая Калас, значително повече внимание трябва да се обърне на отстъпките от страна на Русия в преговорите за прекратяване на войната в Украйна, предава BILD.

          „Ако искаме устойчив мир, се нуждаем и от отстъпки от Русия“, заяви тя на Мюнхенската конференция по сигурност.

          В същото време, отбеляза Калас, Европа има много възможности да участва във вземането на решения. Например, перспективата за отмяна на санкциите срещу Русия и съдбата на замразените руски активи биха могли да бъдат европейски лост за влияние.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Русия е готова да обсъди временно външно управление на Украйна

          Христо Иванов -
          Ясно е, че украинските власти вероятно ще отхвърлят това. Самият Тръмп разкритикува идеята за външен контрол миналия март
          Война

          Дмитрий Медведев: Зеленски ще живее, докато продължава да унищожава Украйна

          Христо Иванов -
          "Зеленото нищожество ще живее, докато продължават да унищожава страната 404“, отбеляза Медведев.
          Война

          Карол Навроцки: Време е Полша да има ядрено оръжие

          Христо Иванов -
          Навроцки обаче се поколеба да каже дали Полша наистина е готова да започне работа по разработването на ядрени оръжия.
          Вашият коментар
