Кирил Добрев: Никога не бих отишъл в партията на Радев, аз имам своя партия

Депутатът от БСП-Обединена левица Кирил Добрев заяви пред бТВ, че няма да се присъедини към партията на президента Румен Радев, въпреки че не изпитва страх от нея. „Никога не бих отишъл в неговата партия. Аз си имам партия и съм четвърто поколение в нея,“ подчерта Добрев, като отбеляза, че в политиката е наясно с позицията си и няма намерение да се присъединява към други партии.

Случаят „Петрохан“

По отношение на случая „Петрохан“, Добрев сподели своята позиция относно текущите разследвания.

„От самото начало отказвам да слушам и да разбирам, защото цялата държава се е превърнала в криминалист и разследващ“, заяви депутатът, добавяйки, че за него групата е „секта“, предвождана от педофил, и тя е подпомагана и финансирана от деятели на ПП-ДБ.

„Либералната общност, която менторски ни налага през последните години тон и виждане, смята, че може да замени държавата с НПО, които да поемат охраната. Но когато възникват проблеми, се обръщаме към държавата“, подчерта Добрев, отбелязвайки, че такава хипокризия е неприемлива.

За БСП

Добрев коментира и вътрешнопартийните промени в БСП. Той не се чувства жертва на „чистката“ на новоизбрания председател Крум Зарков, който го смени от поста заместник-председател на парламентарната група. „Няма драма“, заяви Добрев, като добави, че не му е важен дали ще бъде на първия или на последния ред, а по-скоро смята, че „новият председател трябва да опознае партията и да даде облик на БСП“.

По въпроса дали Крум Зарков ще спаси или закрие БСП, Добрев отговори, че „Зарков не е в състояние да направи нищо сам, най-важен е екипът“. Той също така отбеляза, че „победата на Зарков е за радикална промяна“, но предупреди, че ще има проблеми със стабилността на партията.

Новата партия на Радев

Добрев не скри своите притеснения относно новата партия на Радев, макар да не изпитва страх от нея.

„Голяма част от качествените хора напуснаха партията още по време на Нинова. С нейната смяна имаше лек ентусиазъм, но той приключи с всичко това, което свършихме след това,“ каза Добрев, подчертавайки, че не знае каква ще е разликата между БСП и партията на Радев.

„Навремето царят вкарваше артисти, сега гледам тук повече спортисти. Предполагам, че вътре ще има социалисти и военни,“ добави Добрев, като изрази съмнения относно бъдещето на левицата.

За правителството и служебния премиер

Добрев беше категоричен, че участието в правителството на Росен Желязков не беше грешка, но призна, че БСП е допуснала много грешки, включително и в състава на коалицията и компромисите, които е трябвало да прави.

„Извиняваме се, не че ви вкарахме в тази коалиция, а че не можахме да ви докараме до края на реката, удавихме се по средата,“ каза Добрев, признавайки грешките на партията.

Относно служебния премиер Андрей Гюров, Добрев отбеляза, че Гюров е избран с гласовете на ДПС, като добави:

„Ако му е било гнус тогава, хубаво е да стане и да каже: Вижте, аз не искам да ставам подуправител на БНБ с гласовете на ДПС.“

Кирил Добрев ясно подчерта, че е в позицията на човек, който не се страхува да изразява мнение за вътрешните и външните политически конфликти, като активно призовава за промяна в БСП, но същевременно остава критичен към новите политически амбиции на Радев и неговата партия.