Киселова: Не е обсъждано участие на БСП в служебния кабинет на Андрей Гюров

Председателката на парламентарната група на БСП и бивш председател на Народното събрание Наталия Киселова заяви, че в парламентарната група на БСП не е обсъждано участие на някой от партията в служебния кабинет на Андрей Гюров. Тя добави, че ако все пак бъде предложен представител на БСП за състава на кабинета, например Борислав Гуцанов, това трябва да бъде предварително консултирано с ръководството на партията.
Киселова сподели, че е било трудно да се управлява съвместно с други партии, като посочи, че още през септември са били наясно с проблемите в управлението, които по-късно ще доведат до сериозни последици.
Киселова отбеляза, че поскъпването на цените е един от най-големите проблеми, като добави, че министрите, които са били изслушвани по въпроса за инфлацията миналата седмица, са били „да не кажем неадекватни, но поне зле подготвени“.
Тя подчерта, че стремежът някои да излязат винаги сухи от водата, а други да са виновни, не е здравословен за съвместното управление.