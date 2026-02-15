НА ЖИВО
      неделя, 15.02.26
          Киселова: Не е обсъждано участие на БСП в служебния кабинет на Андрей Гюров

          Лидерът на парламентарната група на БСП коментира проблеми в съвместното управление и поскъпването на цените

          15 февруари 2026 | 09:33 519
          Снимка: БГНЕС
          Председателката на парламентарната група на БСП и бивш председател на Народното събрание Наталия Киселова заяви, че в парламентарната група на БСП не е обсъждано участие на някой от партията в служебния кабинет на Андрей Гюров. Тя добави, че ако все пак бъде предложен представител на БСП за състава на кабинета, например Борислав Гуцанов, това трябва да бъде предварително консултирано с ръководството на партията.

          „Ако има представител на БСП в него, например Борислав Гуцанов, както се говори, той трябва да се консултира предварително с ръководството на партията.“

          Киселова сподели, че е било трудно да се управлява съвместно с други партии, като посочи, че още през септември са били наясно с проблемите в управлението, които по-късно ще доведат до сериозни последици.

          Наталия Киселова пред Евроком: БСП решава във вторник как да гласува по ветото на президента Наталия Киселова пред Евроком: БСП решава във вторник как да гласува по ветото на президента

          „Тежко беше да се управлява съвместно с други партии. Още през септември знаехме, че има проблеми в управлението, които в един ден ще ни се стоварят на главите. Ние обаче доказваме умения и в определени случаи – кураж, в тежки ситуации.“

          Киселова отбеляза, че поскъпването на цените е един от най-големите проблеми, като добави, че министрите, които са били изслушвани по въпроса за инфлацията миналата седмица, са били „да не кажем неадекватни, но поне зле подготвени“.

          „Министрите, които са били изслушвани във връзка с инфлацията миналата седмица, са били да не кажем неадекватни, но поне зле подготвени.“

          Тя подчерта, че стремежът някои да излязат винаги сухи от водата, а други да са виновни, не е здравословен за съвместното управление.

          „Стремежът едни винаги да излязат сухи от водата, а винаги другите да са виновни, не е хубаво за едно съвместно управление.“

