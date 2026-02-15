Константин Василев завърши 57-и в преследването по биатлон на 12.5 километра в Милано-Кортина

Биатлонистът Константин Василев завърши на 57-о място в преследването на 12.5 километра на Олимпийските игри в Милано-Кортина, съобщи кореспондентът на БТА, Димитър Вельов. Василев, който е дебютант на зимни игри, завърши последен с време от 40:00.7 минути, след като направи седем пропуска при стрелбата на трасето в Антхолц-Антерселва.

- Реклама -

Другият българин в надпреварата, 24-годишният Благой Тодев, остана извън класирането. След третата стрелба и пет пропуска, той беше затворен с обиколка и не успя да завърши състезанието. Тодев стартира 42-и с пасив от две минути и половина, докато Василев стартира 56-и с почти 3 минути пасив.

Тези резултати означават, че индивидуалното участие на мъжете на Олимпиадата приключи, тъй като никой от тях не успя да се класира за масовия старт на 15 километра, който ще се проведе на 20 февруари. За българския квартет предстои щафетата на 4 по 7.5 километра на 17 февруари.