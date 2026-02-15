НА ЖИВО
          Константин Василев завърши 57-и в преследването по биатлон на 12.5 километра в Милано-Кортина

          Българският биатлонист завърши на 57-о място, след като срещна трудности в стрелбата на Олимпийските игри

          15 февруари 2026 | 15:25 250
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Биатлонистът Константин Василев завърши на 57-о място в преследването на 12.5 километра на Олимпийските игри в Милано-Кортина, съобщи кореспондентът на БТА, Димитър Вельов. Василев, който е дебютант на зимни игри, завърши последен с време от 40:00.7 минути, след като направи седем пропуска при стрелбата на трасето в Антхолц-Антерселва.

          Другият българин в надпреварата, 24-годишният Благой Тодев, остана извън класирането. След третата стрелба и пет пропуска, той беше затворен с обиколка и не успя да завърши състезанието. Тодев стартира 42-и с пасив от две минути и половина, докато Василев стартира 56-и с почти 3 минути пасив.

          Анина Цурбриген отпадна в първия манш на гигантския слалом на Олимпиадата в Милано-Кортина Анина Цурбриген отпадна в първия манш на гигантския слалом на Олимпиадата в Милано-Кортина

          Тези резултати означават, че индивидуалното участие на мъжете на Олимпиадата приключи, тъй като никой от тях не успя да се класира за масовия старт на 15 километра, който ще се проведе на 20 февруари. За българския квартет предстои щафетата на 4 по 7.5 километра на 17 февруари.

