НА ЖИВО
Search Suggestions
      неделя, 15.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпорт

          Косич: Тази точка се усеща като три

          Специалистът похвали момчетата си за проявената борбеност до последната минута

          15 февруари 2026 | 14:19 80
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Сподели
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Наставникът на Локомотив (Пловдив) Душан Косич говори след ремито 1:1 срещу Черно море на „Лаута“. Специалистът похвали момчетата си за проявената борбеност до последната минута.

          - Реклама -
            
            

          „Да, тази точка се усеща като три. Уважаваме Черно море, това е много добър отбор. Знаехме, че това ще бъде най-трудният мачът началото на годината. Срещу Ботев се изтощихме емоционално, знаехме колко ще е трудно днес. Със сигурност не изиграхме най-добрия възможен двубой, но продължаваме да печелим добри резултати, благодарение на нашия дух. Да, локомотивският дух е основен, енергията от футболистите и феновете бяха в основата на добрия резултат, не се предадохме и в крайна сметка оцеляхме. Винаги, когато си с човек по-малко е по-трудно да спечелиш. Не бяхме близо до тях в ситуацията при гола на Черно море, но вярвахме, че е възможно да направим обрат.

          Севи Идриз е изключително добър играч, много е млад, има светло бъдеще пред себе си, трябва да учи много неща. Никога не съм казвал на моите играчи да бъдат прекалено агресивно, напротив – искам да бъдат умни. Надявам се наказанието му да бъде само една среща и да си вземе поуките. Нямахме 72 часа, за да починем за този мач. Играчите направиха всичко, което можеха днес. Много млади футболисти имам, представиха се дори по-добре от очакваното. Всеки един дава всичко от себе си, не е лесно да се справиш, горд съм от играчите“, каза треньорът на „смърфовете“.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Спорт

          Илиан Илиев: Може да ни отписват, но имаме стойности

          Станимир Бакалов -
          Специалистът е на мнение, че “моряците” са били по-качественият тим в срещата
          Спорт

          Левски честити юбилея на Валери Божинов

          Станимир Бакалов -
          Днес бившият нападател на Левски Валери Божинов празнува своя 40-ти рожден ден
          Спорт

          Десет от Локомотив (Пловдив) измъкнаха точка от Черно море

          Станимир Бакалов -
          Жоел Цварц се разписа в 90-ата минута
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions