Костадин Ангелов: Към момента няма информация за оставка на Делян Добрев

Депутатът от ГЕРБ и бивш директор на УМБАЛ „Александровска” Костадин Ангелов коментира слуховете за напускането на Делян Добрев, заявявайки, че в политическата формация не е постъпвала информация относно това. Той подчерта, че силата на ГЕРБ не се крие в индивидуалностите, а в екипната работа и постигнатите резултати.
По въпроса за ветото на президента върху Изборния кодекс, Ангелов категорично отрече съществуването на тайни договорки с други политически формации, подчертавайки, че всички договорки са видими по начина на гласуване в пленарната зала.
Народният представител обясни позицията на ГЕРБ относно броя на изборните секции в страни извън Европейския съюз, като се аргументира с решение на Конституционния съд от 2013 г. и необходимостта да се гарантира правото на глас на българските граждани.
По въпроса за предстоящия служебен кабинет, Ангелов изрази критика към липсата на прозрачност в процеса на избор на министри.
Костадин Ангелов коментира и случая „Петрохан”, акцентирайки върху медицинската деонтология и моралните принципи.
Според него политиците трябва да се фокусират върху създаването на закони и правила за превенция, а не да извършват разследващи функции.