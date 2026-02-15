НА ЖИВО
      неделя, 15.02.26
          Политика

          Костадин Ангелов: Към момента няма информация за оставка на Делян Добрев

          Депутатът от ГЕРБ коментира случая с напускането на Делян Добрев, ветото на президента върху Изборния кодекс и ситуацията около случая „Петрохан”

          15 февруари 2026 | 11:47 450
          Снимка: Anton Stankov / БГНЕС
          Дамяна Караджова
          Депутатът от ГЕРБ и бивш директор на УМБАЛ „Александровска” Костадин Ангелов коментира слуховете за напускането на Делян Добрев, заявявайки, че в политическата формация не е постъпвала информация относно това. Той подчерта, че силата на ГЕРБ не се крие в индивидуалностите, а в екипната работа и постигнатите резултати.

          „До нас до момента такава информация не е стигнала. Г-н Добрев е един политик, който е от ярките лица на ГЕРБ, заедно сме постигали много от политиките, за които сме се борили през последните години,” посочи Ангелов.

          По въпроса за ветото на президента върху Изборния кодекс, Ангелов категорично отрече съществуването на тайни договорки с други политически формации, подчертавайки, че всички договорки са видими по начина на гласуване в пленарната зала.

          Очаква се потвърждение за напускането на Делян Добрев от ГЕРБ и Народното събрание Очаква се потвърждение за напускането на Делян Добрев от ГЕРБ и Народното събрание

          „Всички договорки се виждат по начина на гласуване в пленарна зала,” каза той.

          Народният представител обясни позицията на ГЕРБ относно броя на изборните секции в страни извън Европейския съюз, като се аргументира с решение на Конституционния съд от 2013 г. и необходимостта да се гарантира правото на глас на българските граждани.

          По въпроса за предстоящия служебен кабинет, Ангелов изрази критика към липсата на прозрачност в процеса на избор на министри.

          „Ние не знаем нито какво се случва, нито кой ги избира. Вероятно вървим по плана на „Продължаваме Промяната”, за да си направят тяхно МВР.”

          Костадин Ангелов коментира и случая „Петрохан”, акцентирайки върху медицинската деонтология и моралните принципи.

          „Тези хора все още са в моргите, не са приключили аутопсиите, а ние обсъждаме и се ровим в най-дребни детайли от техния живот. Това е неправилно и непрофесионално.”

          Според него политиците трябва да се фокусират върху създаването на закони и правила за превенция, а не да извършват разследващи функции.

