Левски честити юбилея на Валери Божинов

Днес бившият нападател на „Левски“ Валери Божинов празнува своя 40-ти рожден ден.

За „Левски“ записва мачове през сезоните 2013/14, 2014/15, 2018/19, 2020/21 и 2021/22 година. Със „синия“ екип записва общо 44 мача с отбелязани 14 гола.

Роден в Горна Оряховица, Валери първоначално тренира футбол в България, като преминава през детско-юношеските школи на „Марица“ (Пловдив) и „Локомотив“ (София). На 12-годишна възраст се мести в Малта.

Божинов е открит на 14 годишна възраст от спортния директор на „Лече“ Панталео Корвино, докато се състезава с екипа на малтийския „Пиета Хотспърс“. Дебютира за „Лече“ на 22 януари 2002 година на 15-годишна възраст, което го прави най-младия състезател появил се в игра в калчото. Носи още екипите на „Фиорентина“, „Ювентус“, „Манчестър Сити“, „Парма“, „Спортинг“ (Лисабон), „Верона“, „Виченца“, „Тернана“, „Партизан“, „Мейджоу Хака“, „Лозана“, „Риека“, „Ботев“ (Враца), „Пескара“ и „Септември“ (София).

Дебютира за националния отбор на България на Европейското първенство в Португалия през 2004 година срещу Италия. Първия си гол за представителния отбор отбелязва на 11 август 2004 година срещу Ейре. Играе с националния екип до 2015 година и записва 43 мача и вкарва 6 гола.

ПФК „Левски“ честити празника на Валери Божинов и му пожелава много здраве, професионални успехи и бъдещи щастливи мигове, които да му носи любимият син тим.

