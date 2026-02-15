НА ЖИВО
Search Suggestions
      неделя, 15.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпорт

          Левски се разминава с ново попълнение

          Левски може да се размине с едно от набелязаните си попълнения в самия край на зимния трансферен прозорец

          15 февруари 2026 | 13:47 250
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Сподели
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Левски може да се размине с едно от набелязаните си попълнения в самия край на зимния трансферен прозорец. Причината е здравословното състояние на халфа на Локомотив Пловдив Каталин Иту, което поставя под сериозна въпросителна евентуалния му трансфер на „Герена“, информира „Мач телеграф“.

          - Реклама -
            
            

          Румънският футболист отпадна от сметките за градското дерби с Ботев Пловдив за Sesame Купата на България, след като медицинските прегледи показаха частично разкъсване на заден бедрен мускул.

          Травмата на практика прави невъзможно незабавното му преминаване в столичния клуб, тъй като „сините“ търсят готов за игра футболист, а не такъв, който ще се възстановява в следващите седмици. Въпреки това, според източници, желание за осъществяване на сделката има както от страна на Локомотив Пловдив, така и от самия играч.

          Иту е разглеждан като универсална опция за треньора Хулио Веласкес, който би могъл да го използва както по десния фланг на атаката, така и в ролята на офанзивен полузащитник зад нападателя.

          Времето обаче се оказва сериозен фактор. Зимният трансферен прозорец в България затваря на 24 февруари, а след тази дата клубовете ще могат да привличат единствено свободни агенти – вариант, от който на „Герена“ вече са се отказали.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Спорт

          Косич: Тази точка се усеща като три

          Станимир Бакалов -
          Знаехме, че това ще бъде най-трудният мачът началото на годината
          Спорт

          Левски честити юбилея на Валери Божинов

          Станимир Бакалов -
          Днес бившият нападател на Левски Валери Божинов празнува своя 40-ти рожден ден
          Спорт

          Десет от Локомотив (Пловдив) измъкнаха точка от Черно море

          Станимир Бакалов -
          Жоел Цварц се разписа в 90-ата минута
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions