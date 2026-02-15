Левски се разминава с ново попълнение

Левски може да се размине с едно от набелязаните си попълнения в самия край на зимния трансферен прозорец. Причината е здравословното състояние на халфа на Локомотив Пловдив Каталин Иту, което поставя под сериозна въпросителна евентуалния му трансфер на „Герена“, информира „Мач телеграф“.

- Реклама -

Румънският футболист отпадна от сметките за градското дерби с Ботев Пловдив за Sesame Купата на България, след като медицинските прегледи показаха частично разкъсване на заден бедрен мускул.

Травмата на практика прави невъзможно незабавното му преминаване в столичния клуб, тъй като „сините“ търсят готов за игра футболист, а не такъв, който ще се възстановява в следващите седмици. Въпреки това, според източници, желание за осъществяване на сделката има както от страна на Локомотив Пловдив, така и от самия играч.

Иту е разглеждан като универсална опция за треньора Хулио Веласкес, който би могъл да го използва както по десния фланг на атаката, така и в ролята на офанзивен полузащитник зад нападателя.

Времето обаче се оказва сериозен фактор. Зимният трансферен прозорец в България затваря на 24 февруари, а след тази дата клубовете ще могат да привличат единствено свободни агенти – вариант, от който на „Герена“ вече са се отказали.