Левски смаза Ботев Пловдив на „Герена“

Левски спечели с категоричното 3:0 домакинството си на Ботев Пловдив от 21 кръг на Първа лига. „Жълто-черните“ изглеждаха изключително ялови на „Герена“, където пуснаха два гола от Евертон Бала и един от Акрам Бурас. Вторият гол на Бала бе от дузпа, а попадение на Мазир Сула бе отменено заради тънка засада. Бразилецът Бала изравни по голове в шампионата Мамаду Диало – 11.

С победата Левски си върна аванса от 7 точки на върха пред Лудогорец – 50 срещу 43 за „зелените“. „Канарчетата“ са единадесети с 22 точки.

Главен съдия на мача между „сините“ и „жълто-черните“ е Любослав Любомиров, от ВАР му помага Драгомир Драганов.

В първите десетина минута на „Герена“ не се случи нищо интересно. Точно в 10-ата удар на Майкон от дъгата мина над целта с около метър-два.

В 23-ата минута дойде най-интересната ситуация в мача. Армстронг Око-Флекс се озова на любимата си позиция вляво, залъга съперник и потърси далечния ъгъл. Опитът на ирландеца се спря в лявата греда до Даниел Наумов. Минута по-късно Акрам Бурас сам се спъна и поиска дузпа, а съотборниците му се включиха в претенциите. Сигнал за наказателен удар не последва.

Левски нацели още една греда малко след изминаването на половин час игра. Хуан Переа свали с гърди за Кристиан Димитров, а той потърси Мазир Сула. На полупразна врата алжирецът уцели лявата греда. Антоан Конте щеше да си вкара автогол в опит да избие, но там от голлинията изчисти негов съотборник.

В 35-ата минута и Наумов се отчете с хубава намеса. Кристиан Димитров засече с глава центриране от корнер, а вратарят се прояви с добър рефлекс.

37-ата минута се оказа щастлива за Левски и по-специално за Евертон Бала. Бразилецът избяга от опеката на Николай Минков и с глава засече хубаво центриране на Алдаир почти от аутлинията – 1:0.

В сетните секунди на първата част Левски можеше да вкара и втори гол. Наумов увисна при центриране от корнер, а Гашпер Търдин стреля над вратата.

Втората част започна с пробив на Око-Флекс и подаване към малкия пеналт. Там намеса на защитник осуети сигурен втори гол на Евертон Бала. Секунди по-късно Наумов спаси изстрел от упор на Переа.

След само няколко мига и два-три нелепи опита за изчистване, топката попадна у Мазир Сула, намиращ се извън наказателното поле. Изстрелът на Сула спря в ръката на Карлос Алгара и съдията Любослав Любомиров отсъди дузпа. Евертон Бала се нагърби с изпълнението от 11-те метра и направи 2:0.

Не след дълго Левски нанесе и трети удар по Ботев Пд. Око-Флекс настигна подаване от дълбочина, излезе на стрелкова позиция и потърси далечния ъгъл. Наумов изби с крак, но на пътя на Акрам Бурас. Алжирецът вкара на почти празна врата – 3:0.

Когато на таблото на „Герена“ измина един астрономически час игра, Мазир Сула прати топката във вратата на гостите от Пловдив. Попадението на Сула бе дълго разглеждано за засада и съответно отменено. В средата на втората част играта бе прекъсната за 5-6 минути заради димна завеса над стадион „Георги Аспарухов“.

Смените на „канарчетата“ дадоха известен ефект. Педро Игор се включи добре и негово прострелно подаване едва не стигна до оставения на празна врата Франклин Маскоте. Никола Серафимов с шпагат изчисти пред нападателя в 80-ата минута. Пет по-късно Радослав Кирилов пропусна 100-процентова възможност. Мустафа Сангаре поднесе топката на крилото на границата на вратарското поле, а Кирилов не намери целта с метри, изкарвайки топката в аут.