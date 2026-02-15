НА ЖИВО
      неделя, 15.02.26
      НА ЖИВО
          Начало Спорт Други

          Линдзи Вон: Операцията мина добре

          Тя падна тежко 13 секунди след началото на състезанието миналата неделя и беше извадена от пистата с хеликоптер и оттогава претърпя няколко операции

          15 февруари 2026 | 11:48 00
          Станимир Бакалов
          Последната операция на Линдзи Вон на левия ѝ крак, който счупи по време на олимпийското спускане, е преминала добре и сега тя най-накрая ще може да се върне у дома в САЩ“, заяви американската ски звезда.

          41-годишната Вон се лекува в болница в Тревизо.

          Тя падна тежко 13 секунди след началото на състезанието миналата неделя и беше извадена от пистата с хеликоптер и оттогава претърпя няколко операции.

          Девет дни преди ужасния инцидент в неделя, Вон разкъса предна кръстна връзка на лявото си коляно при друго падане.

          „Чета много съобщения и коментари, в които се казва, че случилото се с мен ви натъжава“, написа Вон в Instagram.

          „Моля ви, не тъгувайте. Съпричастност, любов и подкрепа приемам с отворено сърце, но моля, не тъга или съчувствие. Надявам се това да ви даде сили да продължите да се борите, защото това е, което правя и това е, което ще продължа да правя. Винаги“, добави легендарната състезателка в скоростните дисциплини.

          Бащата на Вон – Алън Килдоу, заяви пред Асошиейтед прес в понеделник, че дъщеря му вече няма да се състезава, ако той има някакво влияние върху решението ѝ. Но самата тя завърши последното си съобщение, като каза, че „все още очаква с нетърпение момента, в който ще мога отново да застана на върха на планината. И ще го направя“.

