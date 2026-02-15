Лийдс остави Груев резерва и се измъчи за победа

Лийдс се класира за осминафиналите на ФА Къп, след като победи втородивизионния Бирмингам с 4:2 след дузпи като гост. Редовното време завърши при резултат 1:1, а в продълженият гол не падна.

Българският национал Илия Груев остана неизползвана резерва за гостите.

Лукас Нмеча даде преднина на Лийдс в 49-ата минута с втория точен удар за „белите“ в мача. Бирмингам беше по-добрият отбор на терена и заслужено стигна до изравняването. Това стана в самия край на редовното време, когато точен бе Патрик Робъртс.

При дузпите и четиримата изпълнителни за Лийдс реализираха, докато за Бирмингам пропуски направиха Томас Дойл и голмайсторът Робъртс. Изстрелът на Дойл бе спасен от стража Лукас Пери, а Робъртс стреля над вратата.