Лора Христова със седмо място в преследването на Олимпиадата в Милано/Кортина 2026

Лора Христова отбеляза отлично представяне в преследването на Олимпийските игри в Милано/Кортина 2026, завършвайки седма с перфектна стрелба – 20 от 20 точни изстрела. Тя потегли 11-а, на 1:13,3 минути зад лидерката от спринта, Марен Киркайде, и показа невероятна стабилност на рубежа.

Милена Тодорова пък завърши на 14-ото място, след като започна четвърта, на 40 секунди зад победителката. И двете българки бяха безгрешни в първите две стрелби от легнал, но Тодорова допусна грешки в по-късните етапи, докато Христова продължи без пропуски. В последната стрелба Милена сгреши три пъти, докато Христова не допусна нито една грешка.

В крайна сметка Христова постигна най-доброто българско класиране в олимпийското преследване след бронза на Ирина Никулчина от 2002 година. Титлата спечели Лиза Витоци, следвана от Марен Киркайде и Суви Минкинен.

Милена Тодорова е 14-а, а и двете българки ще участват в масовия старт.