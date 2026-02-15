НА ЖИВО
Search Suggestions
      неделя, 15.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпорт

          Лора Христова със седмо място в преследването на Олимпиадата в Милано/Кортина 2026

          Бронзовата медалистка от индивидуалния старт изненадва със стабилно представяне в олимпийското преследване

          15 февруари 2026 | 16:56 310
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Лора Христова отбеляза отлично представяне в преследването на Олимпийските игри в Милано/Кортина 2026, завършвайки седма с перфектна стрелба – 20 от 20 точни изстрела. Тя потегли 11-а, на 1:13,3 минути зад лидерката от спринта, Марен Киркайде, и показа невероятна стабилност на рубежа.

          - Реклама -
            
            

          Милена Тодорова пък завърши на 14-ото място, след като започна четвърта, на 40 секунди зад победителката. И двете българки бяха безгрешни в първите две стрелби от легнал, но Тодорова допусна грешки в по-късните етапи, докато Христова продължи без пропуски. В последната стрелба Милена сгреши три пъти, докато Христова не допусна нито една грешка.

          Константин Василев завърши 57-и в преследването по биатлон на 12.5 километра в Милано-Кортина Константин Василев завърши 57-и в преследването по биатлон на 12.5 километра в Милано-Кортина

          В крайна сметка Христова постигна най-доброто българско класиране в олимпийското преследване след бронза на Ирина Никулчина от 2002 година. Титлата спечели Лиза Витоци, следвана от Марен Киркайде и Суви Минкинен.

          Милена Тодорова е 14-а, а и двете българки ще участват в масовия старт.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Спорт

          Урибе: Отборът се представи добре, момчетата се бориха

          Станимир Бакалов -
          "Отборът трябва да се бори, както го направи днес, за да имаме добри резултати."
          Спорт

          Пер-Матиас Хьогмо: Смените промениха мача

          Станимир Бакалов -
          Създадохме 7-8 добри шанса
          Спорт

          Лудогорец вече диша във врата на Левски

          Станимир Бакалов -
          За заралии това беше 13-и официален двубой без успех във всички турнири
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions