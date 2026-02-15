Лудогорец вече диша във врата на Левски

Лудогорец записа пета поредна победа във всички турнири, след като в мач от 21 кръг на efbet Лига направи домакински обрат за успеха с 2:1 над Берое. За заралии това беше 13-и официален двубой без успех във всички турнири.

Лудогорец имаше по-добрите положения за гол през първото полувреме. Още в седмата минута Руан Крус прати топката в напречната греда, след като не успя добре да засече центриране отдясно.

Пет минути по-късно вратарят на Берое Жауме Валенс с отличен рефлекс изби от голлинията удар на Бърнард Текпетей, след като топката беше изсипана в пеналта от фаул. В 18-ата минута Исмаелл Ферер имаше добра възможност да вкарва за Берое, но ударът му от границата на наказателното поле мина встрани от вратата. Малко преди почивката Текпетей пробва далечен удар, но високо над рамката, защитавана от Валенс.

Берое откри резултата в 52-ата минута, когато Алберто Солидо овладя центриране от корнер и с второто си докосване прати топката във вратата.

Лудогорец отговори с неточни удари на Петар Станич и Бърнард Текпетей. В 65-ата минута Хуан Пабло Саломони изчисти от голлинията след удар на Ивайло Чочев. Седем минути по-късно Кайо Видал удари напречната греда с изстрел от границата на наказателното поле.

В 83-ата минута Лудогорец изравни. Квадво Дуа се разписа при добавката, след като Жауме Валенс изби удар с глава на Ивайло Чочев. Само четири минути по-късно шампионите направиха обрат. Петар Станич се разписа с глава след центриране отдясно.

С този успех Лудогорец събра актив от 43 точки и се утвърди на второто място, изоставайки на четири от лидера в класирането Левски. Берое остава в опасната зона, след като със 17 т. е на 13-а позиция.

В следващия кръг разградчани гостуват на Ботев (Пловдив) на 23 февруари от 18:00 часа, но четири дни по-рано приемат Ференцварош в първи мач от плеофите на Лига Европа. Следващата неделя (22 февруари) от 14:15 часа старозагорци са домакин на Арда.