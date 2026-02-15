Мъри и Гьозтепе с голяма издънка

Гьозтепе на Станимир Стоилов – Мъри допусна грешна стъпка у дома, като не успя да се наложи над Кайзериспор – 0:0.

Титуляр за тима от Измир бе националът Филип Кръстев, който бе почти цял мач на терена, като бе сменен едва в 91-вата минута от Таха Алтикардеш. За Гьозтепе цял мача изигра и бившият защитник на ЦСКА 1948 Елитон.

Гьозтепе продължава да няма загуба в последните си осем мача, но има и твърде много равенства, като тимът все още е на четвърто място с 41 точки от 22 мача. Отборът от Измир има четири точки аванс пред Бешикташ, който е с мач по-малко, но и изостава на 4 от третия Трабзонспор.

Гьозтепе пропусна чудесна възможност срещу предпоследния Кайзериспор, който е в зоната на изпадащите с 16 точки.