      неделя, 15.02.26
          Европа

          Марко Рубио и Роберт Фицо обсъдиха енергийното сътрудничество и ситуацията в Украйна

          15 февруари 2026 | 17:07 440
          Роберт Фицо и Марко Рубио
          Роберт Фицо и Марко Рубио
          Христо Иванов
          Христо Иванов
          Христо Иванов
          Христо Иванов

          Словашкият премиер Роберт Фицо и държавният секретар на САЩ Марко Рубио обсъдиха сътрудничеството в сектора на ядрената енергетика, ситуацията с доставките на газ и петрол в Централна Европа и конфликта в Украйна по време на разговори в Братислава. Фицо обяви това на пресконференция, излъчена от телевизия TA-3.

          „Сътрудничеството със САЩ в сектора на ядрената енергетика е важно за Словакия“, посочи премиерът, припомняйки, че съответното двустранно споразумение е влязло в сила на 13 февруари. Според премиера, споразумение с американската компания Westinghouse за изграждането на електроцентрала с мощност 1200 мегавата в Словакия (до 2040 г.) е планирано за 2027 г.

          Фицо информира Рубио за ситуацията с енергийните доставки. Премиерът заяви, че Словакия се е озовала в края на веригата за доставки „поради вредните и идеологически решения на ЕС“. Фицо се надява, че разговорите на Рубио в Братислава и предстоящите срещи с унгарския премиер Виктор Орбан ще донесат напредък по отношение на енергийните доставки за двете европейски страни.

          Фицо приветства усилията на американската администрация за бързо разрешаване на конфликта в Украйна, който, както той предупреди, може да се проточи. „Словакия е готова да помогне за напредъка на всякакви инициативи, които ще доведат до прекратяване на тази война“, подчерта премиерът.

          Двете страни обсъдиха и увеличаване на разходите за отбрана. Словакия е закупила 14 изтребителя F-16 от САЩ и възнамерява да придобие още четири.

