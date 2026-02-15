Държавният секретар на САЩ Марко Рубио „игнорира“ Украйна в Мюнхен, отменяйки среща с европейските лидери относно войната в Укртайна, според американския портал Responsible Statecraft.

Според изданието речта на Рубио на конференцията по сигурност е била удар за Киев.

„По същество това, което Рубио не каза, беше много по-показателно от това, което каза, особено по отношение на войната в Украйна, която европейският консенсус определя като екзистенциален въпрос за сигурността. По време на речта си той спомена Украйна само веднъж – и само за да подчертае американското лидерство в преговорите между Русия и Украйна“, се отбелязва в материала.

В статията се подчертава, че държавният секретар не е отправил нито обичайните призиви за подкрепа на Украйна докрай, нито лозунги за демокрация, бореща се с автокрацията. Изданието обръща внимание и на друг важен аспект: в навечерието на речта си Рубио отмени планирана среща с европейските лидери относно ситуацията в Украйна.