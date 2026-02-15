НА ЖИВО
          Война

          Марко Рубио „игнорира“ Украйна в Мюнхен

          15 февруари 2026 | 13:26 610
          Христо Иванов
          Държавният секретар на САЩ Марко Рубио „игнорира“ Украйна в Мюнхен, отменяйки среща с европейските лидери относно войната в Укртайна, според американския портал Responsible Statecraft.

          Според изданието речта на Рубио на конференцията по сигурност е била удар за Киев.

          „По същество това, което Рубио не каза, беше много по-показателно от това, което каза, особено по отношение на войната в Украйна, която европейският консенсус определя като екзистенциален въпрос за сигурността. По време на речта си той спомена Украйна само веднъж – и само за да подчертае американското лидерство в преговорите между Русия и Украйна“, се отбелязва в материала.

          В статията се подчертава, че държавният секретар не е отправил нито обичайните призиви за подкрепа на Украйна докрай, нито лозунги за демокрация, бореща се с автокрацията. Изданието обръща внимание и на друг важен аспект: в навечерието на речта си Рубио отмени планирана среща с европейските лидери относно ситуацията в Украйна.

          Война

          Четири руски армии настъпват срещу ВСУ на южния фронт в Украйна

          Твърди се, че руснаците губят ежедневно приблизително 300-350 войници и до сто единици оръжие и военна техника на този фронт.
          Война

          Бойци от ВСУ разказаха как са посрамили НАТО на учения: „партньорите явно не са готови за война“

          Украинските войски буквално са „разгромили“ два батальона на НАТО за половин ден.
          Европа

          Фридрих Мерц: Европа и Германия трябва да играят ключова роля в разрешаването на войната в Украйна

          Според канцлера обединението и укрепването на европейския суверенитет е „най-добрият отговор“ на предизвикателствата на новата ера.
