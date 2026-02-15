НА ЖИВО
          Европа

          Марко Рубио към Европа: Не искаме да сте васали

          15 февруари 2026 | 16:46 360
          Марко Рубио
          Марко Рубио
          Христо Иванов
          Христо Иванов
          Христо Иванов
          Христо Иванов

          САЩ искат европейските правителства да могат да защитават своите народи, заяви държавният секретар Марко Рубио по време на брифинг в Словакия, предава Clash Report.

          „Не искаме да сте зависими от нас. Не ви молим да бъдете васали на САЩ. Искаме да бъдем ваши партньори“, заяви той.

          Според Рубио най-важната отговорност на всяко правителство е да защитава собствения си народ и държава.

          „Ето защо, между другото, говорим за важността нашите партньори да имат възможности в НАТО“, отбеляза държавният секретар.

          Рубио подчерта, че Вашингтон иска силни съюзници и това не бива да се приема като желание на САЩ да напуснат НАТО.

          „Искаме да кажем, че колкото по-силни са нашите съюзници, толкова по-силни сме заедно“, добави той.

