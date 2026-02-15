Марко Рубио към Европа: Не искаме да сте васали

САЩ искат европейските правителства да могат да защитават своите народи, заяви държавният секретар Марко Рубио по време на брифинг в Словакия, предава Clash Report.

- Реклама -

„Не искаме да сте зависими от нас. Не ви молим да бъдете васали на САЩ. Искаме да бъдем ваши партньори“, заяви той.

Според Рубио най-важната отговорност на всяко правителство е да защитава собствения си народ и държава.

„Ето защо, между другото, говорим за важността нашите партньори да имат възможности в НАТО“, отбеляза държавният секретар.

Рубио подчерта, че Вашингтон иска силни съюзници и това не бива да се приема като желание на САЩ да напуснат НАТО.

„Искаме да кажем, че колкото по-силни са нашите съюзници, толкова по-силни сме заедно“, добави той.