      неделя, 15.02.26
          Марко Рубио поздрави Сърбия за Деня на държавността и изрази желание за задълбочаване на сътрудничеството

          Държавният секретар на САЩ отбеляза дългата история на приятелство между двете нации и подчерта значението на икономическото сътрудничество.

          15 февруари 2026 | 23:18 320
          Марко Рубио
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Държавният секретар на САЩ Марко Рубио отправи поздравление към гражданите на Сърбия по случай Деня на държавността, изразявайки очакване двете страни да продължат да задълбочават своето сътрудничество. В изявление, публикувано на сайта на Държавния департамент, Рубио подчерта, че Съединените щати и Сърбия споделят „дълга и значима история“, белязана от приятелство и взаимно уважение.

          „Съединените щати са ангажирани с по-нататъшното укрепване на тези силни връзки, докато заедно работим за разширяване на търговията и инвестициите, както и за насърчаване на икономическия просперитет на нашите две държави“, заяви Рубио в изявлението си.

          Рубио добави, че САЩ „ценят партньорството на Сърбия в насърчаването на стабилността и просперитета в Западните Балкани“. Той подчерта, че САЩ очакват с нетърпение да задълбочат сътрудничеството през предстоящата година.

          Стратегически диалог и приоритети на САЩ

          През януари Рубио и президентът на Сърбия Александър Вучич проведоха разговори в Давос по време на Световния икономически форум. Вучич сподели, че за да започне стратегическият диалог със САЩ, пред Сърбия са поставени „две формални изисквания“, които включват въпроси свързани с енергетиката и политическия контекст.

          Не е имало официални изявления от Белград или Вашингтон относно напредъка по тези изисквания.

          Стратегическият диалог, който САЩ водят с множество държави по света, обхваща различни области – икономика, сигурност, външна политика. Един от основните приоритети на САЩ за Западните Балкани е намаляването на енергийната зависимост от Русия, което е част от американския Закон за разрешаване на националната отбрана, приет през декември.

          Ограничаване на китайското влияние и постигане на напредък в диалога между Сърбия и Косово

          Друг приоритет за САЩ е ограничаването на китайското влияние в региона. Освен това, Вашингтон продължава да подкрепя постигането на напредък в диалога между Сърбия и Косово, като се стреми към окончателно споразумение, основано на взаимно признаване.

          Стратегическият диалог между Сърбия и САЩ беше обявен през август 2025 г., но до момента той все още не е започнал.

          Последвайте Евроком в Google News

