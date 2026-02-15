Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви по време на посещението си в Словакия, че САЩ не желаят да виждат една „зависима“ или „васална“ на Вашингтон Европа, предадоха Франс прес и Ройтерс.
Марко Рубио реагира също на публикуваното становище от пет европейски страни, което разкрива, че руският опозиционер и критик на Кремъл Алексей Навални е бил убит в арктическа наказателна колония в Русия със силен токсин от отровна дървесна жаба.
Великобритания и нейните съюзници Франция, Германия, Швеция и Нидерландия изразиха убеденост, че Навални е бил отровен с веществото епибатидин, изключително силен нервен токсин, отделян от някои видове отровни дървесни жаби в Южна Америка.
На въпрос защо САЩ не са се присъединили към това становище, Рубио отговори, че по начало това не е било инициатива на Вашингтон.
Руското правителство, което многократно отрече да е замесено със смъртта на Навални, докато той се намираше в арктическа наказателна колония, отхвърли твърденията за отравянето му като „западна пропагандна измама“, предаде БТА, цитирайки ТАСС.