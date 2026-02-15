НА ЖИВО
          Марко Рубио: САЩ не искат „зависима“ Европа, но се стремят към партньорство

          Държавният секретар на САЩ Марко Рубио подчерта важността на партньорските отношения с Европа и коментира случая с Навални по време на посещението си в Словакия.

          15 февруари 2026 | 19:21 160
          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви по време на посещението си в Словакия, че САЩ не желаят да виждат една „зависима“ или „васална“ на Вашингтон Европа, предадоха Франс прес и Ройтерс.

          „Не желаем Европа да бъде зависима и не искаме Европа да бъде васал на САЩ“, каза Рубио на пресконференция в словашката столица Братислава след среща с премиера Роберт Фицо, като уточни, че желае да види „партньор“ в лицето на Европа.

          Марко Рубио реагира също на публикуваното становище от пет европейски страни, което разкрива, че руският опозиционер и критик на Кремъл Алексей Навални е бил убит в арктическа наказателна колония в Русия със силен токсин от отровна дървесна жаба.

          „Разбира се, че сме наясно със становището, което е смущаващо. Запознати сме със случая на Навални и със сигурност нямаме никакво основание да се съмняваме в резултата от становището.“

          Великобритания и нейните съюзници Франция, Германия, Швеция и Нидерландия изразиха убеденост, че Навални е бил отровен с веществото епибатидин, изключително силен нервен токсин, отделян от някои видове отровни дървесни жаби в Южна Америка.

          На въпрос защо САЩ не са се присъединили към това становище, Рубио отговори, че по начало това не е било инициатива на Вашингтон.

          „Тези страни са достигнали до това заключение. Те са координирали изследването. Това не означава, че ние го оспорваме или се опитваме да се скараме с тези страни заради резултатите. Но това е тяхно становище, което те публикуваха“, подчерта Рубио.

          Руското правителство, което многократно отрече да е замесено със смъртта на Навални, докато той се намираше в арктическа наказателна колония, отхвърли твърденията за отравянето му като „западна пропагандна измама“, предаде БТА, цитирайки ТАСС.

