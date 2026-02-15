Майката на загиналия Николай Златков призовава за независимо разследване по случая „Петрохан-Околчица“

Случаят „Петрохан-Околчица“ продължава да буди сериозни въпроси, които остават без отговор. Въпреки многото обвинения и разследвания, близките на загиналите, включително майката на 22-годишния Николай Златков, Ралица Асенова, не могат да намерят успокоение. В свое изявление тя изрази възмущението си от отношението към жертвите и техните семейства, като подчерта, че поставянето им под прожекторите на публичния съд е допълнителен удар за тях.

„Реших да говоря отново, защото това, което се случва, е нечовешко отношение към жертвите и техните близки. Не смятам, че това трябва да продължава," заяви Ралица Асенова в интервю.

По време на разказа си, тя разкри подробности за първоначалното уведомление за инцидента, когато Деян Илиев, който открил телата на тримата убити, ѝ съобщил, че хижата гори и има трима загинали. Тя обясни, че самият Илиев ѝ е казал, че жертвите са били наредени пред хижата един до друг, но не е уточнил дали те са били убити с огнестрелни рани.

Ралица Асенова сподели, че е изключително притеснена за Деян и неговата приятелка, чиито телефони също са били изключени. Тя отбеляза, че след последната им комуникация, когато Деян обещал да се свърже с нея след приключване на разследването, той спрял да отговаря на съобщенията ѝ.

„Ходихме, търсихме го на къщата, не можахме да го намерим. Надявам се да се е покрил. Изключително съм притеснена,“ добави тя.

Майката на Николай подчерта, че всеки е подложен на сериозен натиск и няма доверие на никого, включително на свидетелите и разследващите органи, и заяви, че ще продължи да настоява за независимо разследване на случилото се.

„Това е чудовищно! Аз съм категорична, че и Деян, и Николай не са замесени в никаква престъпна дейност. Николай беше с изключително добро сърце и помагаше на всички,“ добави тя през сълзи.

Ралица Асенова поиска публично извинение от всички официални лица, които са замесени в случая и изрази недоволството си от липсата на подкрепа за близките на жертвите, които преживяват не само загубата на децата си, но и несправедливото им третиране в публичното пространство.

„Моля за защита на всички близки на загиналите и на тези, които могат да бъдат манипулирани, като Деян и неговата приятелка,“ завърши тя своето обръщение.

Жената също така призова Илияна Йотова, омбудсмана, както и всички неправителствени организации да се ангажират с предоставянето на защита за пострадалите и да настояват за обективно и независимо разследване, което да установи истината относно трагичния инцидент на „Петрохан-Околчица“.