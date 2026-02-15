НА ЖИВО
Search Suggestions
      неделя, 15.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          Майката на загиналия Николай Златков призовава за независимо разследване по случая „Петрохан-Околчица“

          Ралица Асенова настоява за публично извинение и за защита на близките на жертвите, както и за по-голяма прозрачност по случая „Петрохан-Околчица“.

          15 февруари 2026 | 19:17 250
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Случаят „Петрохан-Околчица“ продължава да буди сериозни въпроси, които остават без отговор. Въпреки многото обвинения и разследвания, близките на загиналите, включително майката на 22-годишния Николай Златков, Ралица Асенова, не могат да намерят успокоение. В свое изявление тя изрази възмущението си от отношението към жертвите и техните семейства, като подчерта, че поставянето им под прожекторите на публичния съд е допълнителен удар за тях.

          Реших да говоря отново, защото това, което се случва, е нечовешко отношение към жертвите и техните близки. Не смятам, че това трябва да продължава,“ заяви Ралица Асенова в интервю.

          - Реклама -
            
            

          По време на разказа си, тя разкри подробности за първоначалното уведомление за инцидента, когато Деян Илиев, който открил телата на тримата убити, ѝ съобщил, че хижата гори и има трима загинали. Тя обясни, че самият Илиев ѝ е казал, че жертвите са били наредени пред хижата един до друг, но не е уточнил дали те са били убити с огнестрелни рани.

          Ралица Асенова сподели, че е изключително притеснена за Деян и неговата приятелка, чиито телефони също са били изключени. Тя отбеляза, че след последната им комуникация, когато Деян обещал да се свърже с нея след приключване на разследването, той спрял да отговаря на съобщенията ѝ.

          Ходихме, търсихме го на къщата, не можахме да го намерим. Надявам се да се е покрил. Изключително съм притеснена,“ добави тя.

          Майката на Николай подчерта, че всеки е подложен на сериозен натиск и няма доверие на никого, включително на свидетелите и разследващите органи, и заяви, че ще продължи да настоява за независимо разследване на случилото се.

          Това е чудовищно! Аз съм категорична, че и Деян, и Николай не са замесени в никаква престъпна дейност. Николай беше с изключително добро сърце и помагаше на всички,“ добави тя през сълзи.

          Ралица Асенова поиска публично извинение от всички официални лица, които са замесени в случая и изрази недоволството си от липсата на подкрепа за близките на жертвите, които преживяват не само загубата на децата си, но и несправедливото им третиране в публичното пространство.

          Моля за защита на всички близки на загиналите и на тези, които могат да бъдат манипулирани, като Деян и неговата приятелка,“ завърши тя своето обръщение.

          Жената също така призова Илияна Йотова, омбудсмана, както и всички неправителствени организации да се ангажират с предоставянето на защита за пострадалите и да настояват за обективно и независимо разследване, което да установи истината относно трагичния инцидент на „Петрохан-Околчица“.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Марко Рубио: САЩ не искат „зависима“ Европа, но се стремят към партньорство

          Красимир Попов -
          Държавният секретар на САЩ Марко Рубио подчерта важността на партньорските отношения с Европа и коментира случая с Навални по време на посещението си в Словакия.
          Политика

          Атанас Атанасов призовава за заседание на Съвета по сигурността за случая „Петрохан“

          Красимир Попов -
          Съпредседателят на „Демократична България“ и председател на „Демократи за силна България“ настоява за разсекретяване на информацията относно оперативното взаимодействие с лицата от случая.
          Инциденти

          Силен вятър причини материални щети в Хасково и Кърджали

          Дамяна Караджова -
          В Хасково и Кърджали паднали дървета и мазилка застрашиха пешеходци и автомобили
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions