Майор от ВСУ: Загубата на Закитное носи рискове за логистиката на ВСУ и създава пряка заплаха за Слявянск

В момента Закитное в Донецка област не е превзето. Ако обаче руснаците успеят, съществува риск да достигнат височините, от които се вижда част от Славянск, заяви майор Владимир Голягин, началник на отдела за комуникации на 81-ва отделна аеромобилна Слобожанска бригада на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) в интервю пред OBOZ.UA.

- Реклама -

„Абсолютно невъзможно е да се твърди, че Закитнoе в момента е под контрола на врага. DeepState показа информация, че някои руски групи са проникнали между нашите позиции. Това е било възможно, защото реката е замръзнала и те са се движили по нея към Закитнoе“, отбеляза той.

Според него украинските войски в момента провеждат ударни и издирвателни операции в района. Дронове наблюдават ситуацията в селището денонощно, претърсвайки всеки периметър.

„Ако руснаците превземат Закитное и напреднат по-нататък, на добри височини с изглед към част от Славянск, това ще им позволи ефективно да отрежат логистиката ни, тъй като всички пътища ще бъдат напълно покрити от техните дронове. Не става въпрос само за дронове, но и за ударни крила, като „Ланцети“ и др. Това ще им осигури по-ефективно разузнаване“, подчерта Голягин.

Той обясни, че това направление е много важно. Руснаците могат да преразположат ресурси, за да напреднат към Николаевка и след това към Славянск. ВСУ анализират действията на руската армия и виждат накъде се насочва, казва Голягин.

„През 2022 г. те се насочиха към Лиман, към Райгородок и опряха в реката. Този път се движат от другата страна на реката и там възникват нови рискове и предизвикателства за нас. Трябва да се защитаваме в изключително трудни условия. Не говоря само за времето, но и за депресиите, в които се намират селищата, за които в момента се борим. Затова защитата ни е много трудна, но нашите момчета правят всичко възможно, за да задържат тази линия занапред“, заключи той.