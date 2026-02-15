НА ЖИВО
          Мехди Бенатия подаде оставка като спортен директор на Олимпик Марсилия

          Не мога да пренебрегна настоящата обстановка

          15 февруари 2026 | 20:24
          Мехди Бенатия подаде оставка като спортен директор на Олимпик Марсилия, съобщи самият той с пост в Instagram.  

          Оставката на Бенатия, който в кариерата си като футболист игра за клубове като Байерн Мюнхен, Ювентус, Рома и Олимпик Марсилия, идва само няколко дни след напускането на треньора Роберто де Дзерби. 

          Ето какво написа Бенатия за раздялата си с марсилци:  

          “Предвид напрежението, което е около ръководството на клуба, аз реших да си подам оставката. Не искам присъствието ми в клуба да се превърне в пречка или бреме за организацията в Марсилия и развитието на структурите. 

          Не мога да пренебрегна настоящата обстановка. Чувствам нарастващо недоволство, разпад на отношенията, за който дълбоко съжалявам. В Марсилия резултатите са единствената истинска мярка за успех“. 

          В момента Олимпик Марсилия се намира в тежко положение, като е в серия от 3 поредни мача без победа и се отдалечава все повече от битката на върха във Франция.  

