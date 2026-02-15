Microsoft готви модели ИИ, които ще заменят повечето офис служители

Microsoft се стреми към „истинска самодостатъчност“ в областта на изкуствения интелект, като изгражда собствени модели и намалява зависимостта си от OpenAI. Тези модели ще ѝ позволят да замени някои работници.

„Работата в офиса, когато седите на компютър, независимо дали сте адвокат, счетоводител, ръководител на проекти или маркетолог – повечето от тези задачи ще бъдат напълно автоматизирани от изкуствения интелект в рамките на следващите 12 до 18 месеца“, заяви пред Financial Times Мустафа Сюлейман, ръководител на екипа за изкуствен интелект на Microsoft.

Той добави, че през следващите две до три години тези агенти с изкуствен интелект ще могат по-добре да координират работата си в рамките на работните процеси на големите организации. Инструментите с изкуствен интелект също ще могат да се учат и подобряват с течение на времето, а действията им ще стават все по-автономни.

„Създаването на нов модел ще бъде като създаването на подкаст или писането на блог. Ще бъде възможно да се разработи изкуствен интелект, който отговаря на вашите изисквания за всяка институционална организация и човек на планетата“, заяви Сюлейман.

Според него, друга област на работа на Microsoft е прилагането на изкуствен интелект в здравеопазването за създаване на „медицински суперинтелект“, където изкуственият интелект може да помогне за справяне с недостига на персонал и дългите времена на чакане в болниците. Миналата година компанията представи диагностичен инструмент, задвижван от изкуствен интелект, за който твърди, че може да превъзхожда лекарите в определени задачи.

Представител на Microsoft заяви, че целта на компанията е да създаде „хуманистичен суперинтелект“ – тоест технологии с изкуствен интелект, които остават под човешки контрол – в отговор на нарастващите опасения, че конкурентните лаборатории с изкуствен интелект бързат да създават мощни технологии, които са извън контрола на техните създатели.