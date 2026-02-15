НА ЖИВО
      неделя, 15.02.26
          Наука и Технологии Космос

          МКС възстанови пълния си състав с четирима нови астронавти

          15 февруари 2026 | 14:24 30
          Михаил Георгиев
          Михаил Георгиев
          Михаил Георгиев
          Михаил Георгиев

          Международната космическа станция (МКС) отново работи с пълен екипаж след пристигането на четирима нови астронавти. Те заменят колегите си, които се върнаха на Земята предсрочно заради здравословен проблем, предаде Асошиейтед прес.

          Космическият кораб „Дракон“ на „Спейс Екс“ достави на орбита смесения екипаж от САЩ, Франция и Русия, който бе изстрелян в петък. Мисията е планирана за период от осем до девет месеца. В състава влизат Джесика Миър и Джак Хатауей от НАСА, Софи Адено от Франция и руският космонавт Андрей Федяев.

          Смяната се наложи след първата медицинска евакуация в 65-годишната история на пилотираните полети на НАСА. Миналия месец сериозен здравословен проблем при един от астронавтите принуди целия екипаж да се върне спешно на Земята. Това остави на борда на МКС само трима души, което доведе до спиране на космическите разходки и ограничаване на научните изследвания.

          Част от новия екип има предишен опит в космоса. Морският биолог Джесика Миър участва в първата изцяло женска космическа разходка през 2019 г., а Андрей Федяев е бивш военен пилот. Софи Адено, която пилотира военни хеликоптери, става втората французойка в космоса, докато Джак Хатауей е капитан от американския флот.

          „Добър ден!“, поздрави на френски Адено след скачването на капсулата на 446 километра височина. Миър допълни, че екипът е благодарен да бъде на борда и е готов за работа.

          НАСА запазва конфиденциалност относно самоличността на заболелия на 7 януари астронавт, както и за естеството на проблема. След приземяването екипажът прекара първата нощ в болница преди трансфера в Хюстън. От американската агенция уточниха, че не са променяли медицинските прегледи за новите астронавти преди полета.

