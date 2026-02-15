Москва: Русия и Сърбия са свързани със здрави приятелски отношения

Русия и Сърбия се радват на силни, приятелски отношения, основани на споделени културни традиции и ценности. Председателят на Съвета на федерацията на Русия Валентина Матвиенко написа това в писмо, адресирано до Ана Бърнабич, председател на Народното събрание на Сърбия, по случай Деня на държавността на Сърбия, предава ТАСС.

- Реклама -

„От името на Съвета на федерацията на Федералното събрание на Руската федерация и от мое име, Ви поздравявам с националния празник на Република Сърбия – Деня на държавността. Русия и Сърбия се радват на дългогодишни и трайни приятелски отношения, вкоренени в богата обща история, свързани културни традиции и ценности“, се казва в писмото.

Матвиенко отбеляза, че Съветът на федерацията възнамерява да положи всички усилия за задълбочаване на руско-сръбското сътрудничество, обхващащо всички аспекти – от парламентарния диалог до икономическото и културното сътрудничество между регионите на двете страни.

Денят на държавността е национален празник на Република Сърбия. Той е посветен на годишнината от избухването на Първото сръбско въстание (1804–1813) и приемането на първата конституция на страната през 1835 г.