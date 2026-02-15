Москва: Русия и Сърбия са свързани със здрави приятелски отношения

Русия и Сърбия се радват на силни, приятелски отношения, основани на споделени културни традиции и ценности. Председателят на Съвета на федерацията на Русия Валентина Матвиенко написа това в писмо, адресирано до Ана Бърнабич, председател на Народното събрание на Сърбия, по случай Деня на държавността на Сърбия, предава ТАСС.
„От името на Съвета на федерацията на Федералното събрание на Руската федерация и от мое име, Ви поздравявам с националния празник на Република Сърбия – Деня на държавността. Русия и Сърбия се радват на дългогодишни и трайни приятелски отношения, вкоренени в богата обща история, свързани културни традиции и ценности“, се казва в писмото.
Матвиенко отбеляза, че Съветът на федерацията възнамерява да положи всички усилия за задълбочаване на руско-сръбското сътрудничество, обхващащо всички аспекти – от парламентарния диалог до икономическото и културното сътрудничество между регионите на двете страни.
Денят на държавността е национален празник на Република Сърбия. Той е посветен на годишнината от избухването на Първото сръбско въстание (1804–1813) и приемането на първата конституция на страната през 1835 г.