Наполи и Рома не се победиха, завършвайки 2:2 при зрелищно равенство в мач от 25-ия кръг на Серия А. „Вълците“ от Рим на два пъти излизаха напред в резултата, но домакините показаха непримирим дух и се добраха до точката.

- Реклама -

Двата тима са съседи в класирането, като Наполи заема трето място в класирането с 50 точки, а Рома е четвърти с три по-малко.



Срещата започна агресивно за гостите, които организираха натиск от първите минути. Още във 2-ата минута Уесли беше фаулиран след агресивен шпагат на Амир Рахмани, а само пет минути по-късно Рома вече водеше. След бърза атака по десния фланг, Браян Сарагоса подаде към Дониел Мален, който от седем метра прати топката в мрежата за 0:1. Попадението беше разгледано за засада, но в крайна сметка беше потвърдено.



Последваха минути на здрава битка в центъра на терена. В 19-ата минута Мален можеше да удвои, но ударът му мина встрани, а малко по-късно Николо Пизили също не намери целта. Наполи отговори с удар на Станислав Лоботка, спасен от Миле Свилар.



Въпреки че Рома изглеждаше по-опасният отбор, Наполи успя да възстанови равенството пет минути преди почивката. В 40-ата минута Леонардо Спинацола отправи истински снаряд от дистанция. Топката рикошира в Пизили, описа коварна парабола и прехвърли безпомощния Свилар за 1:1.



Втората част започна с натиск на Наполи, като Свилар трябваше да прави страхотно спасяване след удар на Спинацола. Постепенно Рома изравни играта и отново пое инициативата. Ключовият момент дойде в 68-ата минута, когато Рахмани спъна непохватно Уесли в наказателното поле. Съдията отсъди дузпа и показа жълт картон на защитника. Рахмани и Уесли пострадаха при съприкосновението помежду си и бяха заменени.



Зад топката застана Дониел Мален, който в 71-ата минута беше безкомпромисен. Въпреки че вратарят Ваня Милинкович-Савич усети ъгъла, ударът на нидерландеца беше толкова силен и точен, че влетя неспасяемо в горния ъгъл за 1:2. Малко след това, в 76-ата минута, вратарят на Наполи трябваше да се намесва решително, за да спре пробив на Алисон Сантос.



Когато изглеждаше, че Рома ще си тръгне с трите точки, Наполи нанесе своя финален удар. В 82-ата минута Костас Цимикас сбърка с изнасянето на топката, Расмус Хойлунд с гръб към вратата свали за Джоване, който с перфектен извеждащ пас намери Алисон Сантос. Нападателят напредна и от границата на наказателното поле с мощен удар в близкия ъгъл оформи крайното 2:2.