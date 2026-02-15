Напрежение и нови призиви за укрепване на отбраната: ключови моменти от Мюнхенската конференция по сигурността

Гренландия под прожектора на Мюнхен

Йенс-Фредерик Нилсен, министър-председател на Гренландия, говори в Мюнхен относно продължаващите преговори с Дания и Съединените щати за бъдещето на арктическия остров. Той обясни, че разговорите вървят в правилната посока, въпреки че не може да разкрие подробности. Нилсен спомена, че създадена е работна група, която ще заседава отново следващата седмица, но не пожела да разкрие повече за хода на тези преговори.

Заплахите на Доналд Тръмп от началото на годината по отношение на Гренландия разтърсиха трансатлантическите отношения, но след като напрежението беше предотвратено, разговорите преминаха в обичайно русло. Тема за Гренландия на конференцията беше обсъдена само периферно, като основният акцент бе поставен върху по-голямата картина на отношенията между Европа и САЩ, както и на сигурността на Европа, с фокус върху войната в Украйна.

Речта на Марко Рубио: опит за помирение и американски натиск

През събота, на конференцията, Марко Рубио, държавен секретар на САЩ, изнесе дългоочаквана реч. В нея той не спомена Гренландия, но направи важни изказвания относно стратегическите интереси на САЩ в Европа. Речта му беше изпълнена с приятелски тон и многократно похвали европейската култура, като изтъкна важността на общата история и западната цивилизация.

„Нашите корени са тук“, заяви Рубио, подчертавайки, че Америка действа за защита на „западната цивилизация“, като добави, че САЩ са готови да действат сами, ако е необходимо.

Неговите коментари относно свободната търговия и съюзите с европейските държави също предизвикаха реакции. Германският външен министър Йохан Вадефул и министърът на отбраната Борис Писториус аплодираха речта, но в кулоарите започнаха тълкувания относно идеологическите разлики в позициите на Рубио и някои европейски лидери. Рубио акцентира на необходимостта да поставяме националните интереси над глобалния ред.

Зеленски на Мюнхен: войната в Украйна и необходимостта от европейско единство

Президентът на Украйна Володимир Зеленски изтъкна огромните руски загуби – 35 000 войници през декември и 30 000 през януари – и сподели разрушенията, причинени от руските атаки, включително повече от 6000 дрона, 158 ракети и над 5500 бомби, които унищожиха енергийната инфраструктура на Украйна.

Зеленски подчерта, че европейското единство е най-силното оръжие срещу руския агресор, и настоя за повече европейска помощ. Той поиска ракети „Таурус“ и по-конкретна дата за членство в Европейския съюз, макар Берлин засега да не е готов да поеме такъв ангажимент.

Енергийна сигурност и военни усилия

Европейската отбрана доминираше в разговорите, като на конференцията беше подчертано, че Германия постепенно поема водеща роля в отбраната, а Бундесверът се очертава като най-силната конвенционална сила в Европа. Германия разширява своите усилия в подкрепа на Украйна, докато Украйна активно се бори за военно оборудване и оборудване за противовъздушна отбрана, които са ключови за нейния успех срещу руския агресор.

Оръжейната индустрия също беше на фокус, като Хелзинг представи нови технологии, включително самолет с изкуствен интелект. Зеленски благодарил на Германия, Нидерландия и Норвегия за подкрепата им, като изтъкнал, че тези държави често са първите, които предоставят военна помощ, въпреки трудностите на дипломатическите преговори.

Заключение: необходимост от лидерство в Европа

Трансатлантическите отношения са на кръстопът. Въпреки множеството политически и идеологически различия, страните от НАТО трябва да останат обединени срещу агресията на Русия. Зеленски и други лидери подчертават важността на по-силно европейско лидерство, особено ако американското присъствие отслабне в бъдеще.

Финландският президент Александър Стуб изрази мнение, че Германия трябва да играе водеща роля, като увери, че няма проблем с германското лидерство в отбраната на Европа.