„Никога не си тръгвам, когато е трудно“: Деница Сачева реагира на слуховете за Делян Добрев

Заместник-председателят на парламентарната група на ГЕРБ-СДС Деница Сачева коментира слуховете за напускането на Делян Добрев чрез пост във Фейсбук, като сподели снимка с лидера на партията Бойко Борисов. В краткото си послание тя написа: „Никога не си тръгвам, когато е трудно. Точно, когато е най-трудно търся фенер и карам направо.”

„Една снимка струва повече от хиляда думи," добави Сачева, под снимката с Бойко Борисов в сградата на Народното събрание.

Мнозина интерпретираха този коментар като завоалиран отговор на спекулациите около изненадващото напускане на Делян Добрев от партията. По неофициална информация на bTV, Добрев е взел решение да напусне ГЕРБ, което стана повод за редица спекулации относно бъдещето на партията.

Добрев, който беше енергиен министър в първото правителство на Борисов и в момента е председател на Комисията по бюджет и финанси в действащото Народно събрание, още не е коментирал публично решението си. Въпреки това, той промени заглавната си снимка във Facebook, което доведе до нови спекулации за причините зад този ход.

„Новината, че Делян Добрев напуска ГЕРБ, ако се потвърди, е много повече от личен акт – това е симптом за дълбока имплозия в ГЕРБ,“ коментира бившият посланик в Русия Илиян Василев.

През последните дни обществото и политическите анализатори наблюдават с интерес ситуацията около ГЕРБ и възможните последствия от напускането на Добрев.