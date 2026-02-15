НА ЖИВО
          Политика

          „Никога не си тръгвам, когато е трудно“: Деница Сачева реагира на слуховете за Делян Добрев

          Заместник-председателят на ГЕРБ-СДС публикува снимка с Бойко Борисов и лаконично послание

          15 февруари 2026 | 10:48 2660
          Снимка: БГНЕС
          Заместник-председателят на парламентарната група на ГЕРБ-СДС Деница Сачева коментира слуховете за напускането на Делян Добрев чрез пост във Фейсбук, като сподели снимка с лидера на партията Бойко Борисов. В краткото си послание тя написа: „Никога не си тръгвам, когато е трудно. Точно, когато е най-трудно търся фенер и карам направо.”

          „Една снимка струва повече от хиляда думи,“ добави Сачева, под снимката с Бойко Борисов в сградата на Народното събрание.

          Мнозина интерпретираха този коментар като завоалиран отговор на спекулациите около изненадващото напускане на Делян Добрев от партията. По неофициална информация на bTV, Добрев е взел решение да напусне ГЕРБ, което стана повод за редица спекулации относно бъдещето на партията.

          Добрев, който беше енергиен министър в първото правителство на Борисов и в момента е председател на Комисията по бюджет и финанси в действащото Народно събрание, още не е коментирал публично решението си. Въпреки това, той промени заглавната си снимка във Facebook, което доведе до нови спекулации за причините зад този ход.

          Сачева: Кабинетът ще е на Йотова и ПП-ДБ, името на вътрешния министър не ни притеснява Сачева: Кабинетът ще е на Йотова и ПП-ДБ, името на вътрешния министър не ни притеснява

          „Новината, че Делян Добрев напуска ГЕРБ, ако се потвърди, е много повече от личен акт – това е симптом за дълбока имплозия в ГЕРБ,“ коментира бившият посланик в Русия Илиян Василев.

          През последните дни обществото и политическите анализатори наблюдават с интерес ситуацията около ГЕРБ и възможните последствия от напускането на Добрев.

