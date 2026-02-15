НА ЖИВО
          Инциденти

          Обилни валежи предизвикаха усложнена обстановка в Петричко (ВИДЕО)

          Високи нива на водата в реките и критична обстановка в района, дежурни екипи обхождат проблемните участъци

          15 февруари 2026 | 13:47
          Снимка: Фейсбук
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Обстановката в Петрич се усложнява заради интензивни валежи, които паднаха през последните няколко часа. Според данни от метеорологичните станции, в града са отчетени около 75 литра дъжд на квадратен метър, а в село Ключ количеството е било 40 литра. На беласишката хижа “Конгур” количеството на дъжда достигнало 86 литра.

          В резултат на валежите, нивото на водата в реките в низините на общината е значително повишено. Местни жители публикуваха снимки и видео на социални мрежи, показващи сериозно покачване на водите.

          Дежурни екипи на Община Петрич обхождат критичните места, известни с проблеми при подобни ситуации, като координират действията си с други институции, които подкрепят местната власт в аварийни случаи.

